На АЗС украинцам вместо бензина продавали фальсификат: где заливали "бодягу"
В Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- Станция работала без лицензии на розничную торговлю топливом, сертификатов качества топлива и документов о его происхождении.
- На АЗС отсутствовали регистраторы расчетных операций.
"По результатам обысков детективы Бюро изъяли более 6 тонн контрафактного дизеля и бензина, бензовоз с цистерной, который отгружал топливо на нелегальной АЗС, 2 модульные станции для заправки автомобилей бензином, дизельным горючим и сжиженным газом", – говорится в сообщении.
Ранее же в той же Киевской области "накрыли" целую сеть нелегальных АЗС. Действовали такие заправки в:
- Боярке;
- Вишневом;
- Ворзеле.
"По результатам обысков детективы Бюро изъяли 12 тонн контрафактного дизеля и бензина марки А-95, наличные, полученные от реализации горючего, а также оборудование –- 6 модульных станций для заправки автомобилей горючим и сжиженным газом. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 2 млн грн", – сообщили в БЭБ.
Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом
В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:
- спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%.
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