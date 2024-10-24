На АЗС украинцам вместо бензина продавали фальсификат: где заливали "бодягу"

В Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Станция работала без лицензии на розничную торговлю топливом, сертификатов качества топлива и документов о его происхождении.

На АЗС отсутствовали регистраторы расчетных операций.

"По результатам обысков детективы Бюро изъяли более 6 тонн контрафактного дизеля и бензина, бензовоз с цистерной, который отгружал топливо на нелегальной АЗС, 2 модульные станции для заправки автомобилей бензином, дизельным горючим и сжиженным газом", – говорится в сообщении.

Ранее же в той же Киевской области "накрыли" целую сеть нелегальных АЗС. Действовали такие заправки в:

Боярке;

Вишневом;

Ворзеле.

"По результатам обысков детективы Бюро изъяли 12 тонн контрафактного дизеля и бензина марки А-95, наличные, полученные от реализации горючего, а также оборудование –- 6 модульных станций для заправки автомобилей горючим и сжиженным газом. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 2 млн грн", – сообщили в БЭБ.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%.

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