Мерц решил судьбу "Северного потока-2": что ждет российскую "трубу"

Германия поддерживает Украину в ее противостоянии российской агрессии, поэтому будет продолжать давить на РФ, чтобы заставить кремлевский режим сесть за стол переговоров. В то же время, немецкое правительство сделает все возможное, чтобы помешать перезапуску российского газопровода "Северный поток-2".

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Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 мая заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он пообещал приложить усилия, чтобы ослабить российский ВПК. Пресс-конференцию транслировал Офис президента Украины.

"Мы будем усиливать давление на Россию. Мы это делаем для того, чтобы ослабить военную машину Москвы и чтобы проложить путь для переговоров. Я говорю это от имени Германии. В связи с этим мы сделаем все для того, чтобы "Северный поток-2" никогда не заработал", –сказал Мерц.

Владимир Зеленский поддержал эту инициативу и признал поддержку Германии. Он призвал западных партнеров продолжать давить на агрессора санкциями.

"Нужно давление на Россию. Все формы давления, которые заставят их чувствовать последствия позорных действий. Поэтому стоит и в дальнейшем увеличивать санкции против России за эту войну... Германия поддерживает нас в этой работе ради увеличения санкций", – сказал президент.

Зеленский отметил, что из-за санкций Россия испытывает последствия войны. Впрочем, расходы на армию пока позволяют обеспечивать войско всем необходимым - в армии агрессора это почувствуют только через год.

"Реально их армия, которую вону кормят очень сильно финансами, начнет это чувствовать со следующего года, где-то с июня 2026 года. И это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать... Что нужно, чтобы экономика России чувствовала это раньше? Другие пакеты сильные санкционные пакеты... Введение более сильных санкций на российскую энергетику, компоненты многих стран (для оружия. - Ред.)..., ограничение цены на энергоресурсы", - сказал глава государства.

Кроме того, Фридрих Мерцу пообещал выделить "существенную часть" средств на финансирование работы спутников Starlink в Украине, которые необходимы для обеспечения быстрым и качественным интернетом бойцов Сил обороны. Также он прогнозировал поток немецких инвестиций в украинскую экономику.

"Мы совместно думаем о будущем несмотря на войну. Поэтому мы будем общаться с представителями немецкого бизнеса об Украине и экономических шансах на будущее. Потенциал есть... Темы лежат на ладони – энергетика, инфраструктура, строительство, сельское хозяйство, машиностроение, медицинская техника, а также другие отрасли. Мы хотим раскрыть этот потенциал совместно на основе партнерства", – добавил глава немецкого правительства.

Следует отметить, что он систематически выступает против перезапуска недействующего ныне газопровода. Ранее Мерц напомнил, что у оператора газопровода Nord Stream нет лицензии на работу в Европейском Союзе. "Северный поток-2" пока не имеет лицензии на эксплуатацию, и ожидается, что это не изменится", – сказал Мерц.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство Германии поддержали предложенный Европейской Комиссией запрет на возобновление работы газопровода "Северный поток". Такой запрет должен появиться в новом пакете санкций ЕС против России.

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