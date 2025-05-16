В Германии приняли решение по российской "трубе": что решил Мерц касательно газа из РФ

Планы США и России перезапустить российский газопровод "Северный поток-2" и возобновить поставки российского газа в Европу могут не осуществиться из-за сопротивления Германии. В частности против этой идеи выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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В интервью Die Zeit он напомнил, что у оператора газопровода Nord Stream нет лицензии на работу в Европейском Союзе. Так он ответил на вопрос о перспективах возобновления эксплуатации газопровода после того, как швейцарский суд отказался признавать Nord Stream банкротом.

"Северный поток-2" пока не имеет лицензии на эксплуатацию, и ожидается, что это не изменится", - сказал Мерца.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено 10 сентября 2021 года и стоило $11 млрд. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубических метров в год, которые проходят от побережья России через Балтийское море в Германию. Впрочем, в эксплуатацию его так и не ввели, поскольку Германия отменила проект после начала российской полномасштабной агрессии в Украине в феврале 2022 года.

Тогда же был остановлен и трубопровод "Северный поток-1", по которому газ транспортировался с 2011-го до 2022 года. А 26 сентября того же года на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока-2" были зафиксированы значительные разрушения, в результате чего уцелела лишь одна нитка последнего газопровода.

Но с прошлого месяца ряд авторитетных СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа начала с Кремлем тайные переговоры по возрождению проекта в рамках прекращения войны в Украине. Мол, этот план включает продажу российского газа американским инвестором с последующей перепродажей его Европе под американской лицензией.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ЕС приняли инициативу REPowerEU, которая предусматривает прекращение импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. Но Венгрия и Словакия предсказуемо выступили против этого и обещают не поддерживать эту программу из-за возможных огромных убытков.

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