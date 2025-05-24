Мерц поддержал идею ЕС заблокировать 'Северный поток', чтобы США и Россия не смогли его восстановить - FT

Правительство Германии и канцлер страны Фридрих Мерц еще в начале этой недели поддержали предложенный Европейской Комиссией запрет на возобновление работы газопровода "Северный поток". Такой запрет должен появиться в новом пакете санкций ЕС против России.

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Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники. По их словам, канцлер ФРГ "стремится подавить любые внутренние дебаты о преимуществах реактивации" газопровода.

"Это правильно, что канцлер активно поддерживает санкции против "Северного потока". Одна из целей наших санкций – отрезать Россию от доходов, которые могли бы быть использованы для финансирования ее войны против Украины. Это включает доходы от экспорта ископаемого топлива", – цитирует издание неназванного политика из окружения Мерца.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Россия уже в начале мая провели переговоры по содействию со стороны Америки в восстановлении продаж газа из РФ в Европу, где среди прочего обсудили покупку американскими инвесторами трубопровода в Украине или российских газопроводов "Северные потоки".

И хотя в России информацию о таких переговорах отрицают, известно, что еще в марте представители бизнеса США и РФ начали обсуждение возобновления работы указанных трубопроводов.

Именно это "побудило Мерца начать переговоры с чиновниками в Берлине и Брюсселе о том, как это предотвратить", утверждают источники FT.

Более того – кроме уже заявленной цели повышения давления на страну-агрессор, Мерц преследует собственные политические цели. Добавление запрета "Северного потока" в список санкций ЕС "потенциально снимает для него политическую проблему", отмечает один из источников издания. Поскольку Берлин может столкнуться с потенциальным давлением со стороны США и России, Мерц хочет "европеизировать" судьбу трубопровода.

Когда на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула "Северный поток" как часть нового пакета санкций, над которым работает ее команда, она сделала это после общения с Мерцем, отмечает издание.

ЕК начнет официальные обсуждения нового пакета санкций с правительствами ЕС уже в эти выходные.

Напомним "Северный поток" даже не имеет лицензии на эксплуатацию. И "ожидается, что это не изменится", недавно сказал Мерц.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено 10 сентября 2021 года и стоило $11 млрд. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые проходят от побережья России через Балтийское море в Германию.

Впрочем, в эксплуатацию его так и не ввели, поскольку Германия отменила проект после начала российской полномасштабной агрессии в Украине в феврале 2022 года. Тогда же был остановлен и трубопровод "Северный поток-1", по которому газ транспортировался с 2011-го до 2022 года.

А 26 сентября того же года на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока-2" были зафиксированы значительные разрушения, в результате чего уцелела лишь одна нитка последнего газопровода.

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