Китай массово "забирает" рабочие места в Европе: ЕС может потерять более 300 тысяч работников

Европейский Союз (ЕС) может потерять 300 тысяч рабочих мест из-за "наступления Китая"; под угрозой оказались европейские заводы и целые производственные цепочки. Эксперты предупреждают, что вместе с предприятиями Европа рискует отдать Китаю технологии, инвестиции и контроль над критически важным производством.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на европейскую отраслевую организацию Eurometal. Там считают, что европейская промышленность может столкнуться с масштабной волной сокращений уже в ближайшее время.

По оценкам, к концу года под угрозой могут оказаться около 300 тысяч рабочих мест. Причиной называют усиление конкуренции со стороны китайских компаний, которые всё активнее выходят не только на рынок готовой продукции, но и занимают место поставщиков компонентов и материалов для европейских производителей.

Именно это, по словам представителей отрасли, создает долгосрочную угрозу для промышленной базы Европы. Если европейские предприятия будут терять конкурентоспособность, последствия могут распространиться далеко за пределы непосредственно металлургической отрасли. Сокращение заказов повлияет на транспорт, машиностроение, химическую промышленность, энергетику и другие смежные сектора.

Китай хочет контролировать не только сырье

Президент Eurometal Александр Юлиус заявил, что стратегия Китая, по его мнению, не ограничивается продажей сырья европейским предприятиям. По его словам, Пекин стремится постепенно занять ключевые позиции в производственных цепочках — от поставок материалов до производства готовой продукции.

Фактически это означает возможное усиление зависимости европейских компаний от китайских поставщиков. "Китай не скрывает того, что делает. Это прописано в их пятилетнем плане", — заявил Юлиус.

По его словам, конечной целью является не просто экспорт сырья в Европу, а усиление роли Китая как поставщика готовой продукции. Для ЕС это создает стратегическую проблему. Если европейские предприятия постепенно потеряют собственных поставщиков и производственные мощности, восстановить их в будущем будет значительно сложнее.

Особое беспокойство у Eurometal вызывает импорт из Китая металлов и химической продукции. Представители организации отмечают, что эти материалы являются основой для огромного количества производственных процессов. По их оценкам, они используются примерно в 90% производств.

Если европейские предприятия не смогут производить конкурентоспособную по цене продукцию, они рискуют потерять заказы. В долгосрочной перспективе это может привести к закрытию отдельных производственных площадок и сокращению персонала.

Еще один риск — зависимость от импорта. На первый взгляд более дешёвая китайская продукция может быть выгодной для компаний и потребителей. Однако чрезмерная зависимость от одного внешнего поставщика создаёт проблемы в случае торговых конфликтов, перебоев с поставками или резкого изменения цен.

Европейские производители жалуются на высокие затраты

Европейские промышленники также указывают на неравные условия конкуренции. По их словам, производители металла в ЕС вынуждены работать в условиях высоких затрат, связанных, в частности, с пошлинами на импорт стали и налогами на выбросы углерода.

Европейский бизнес должен соблюдать жесткие экологические стандарты и нести дополнительные расходы, связанные с декарбонизацией производства. В то же время представители Eurometal утверждают, что китайские производители не сталкиваются с аналогичным уровнем затрат.

Дополнительным фактором, на который обращают внимание промышленники, является курс китайской валюты. По их мнению, заниженный курс юаня дополнительно затрудняет конкуренцию для европейских предприятий. В результате европейские компании оказываются в ситуации, когда им приходится одновременно инвестировать в экологическую модернизацию, оплачивать дополнительные регуляторные расходы и конкурировать с более дешевым импортом.

Под угрозой находятся не только заводы

В Eurometal отмечают, что проблема может иметь последствия не только для непосредственно занятых на заводах работников. Промышленность формирует огромную сеть смежных предприятий. Вокруг крупных заводов работают поставщики оборудования, транспортные компании, логистические операторы, ремонтные предприятия и другие компании.

Поэтому закрытие или сокращение производства на одном предприятии может вызвать цепную реакцию. Помимо рабочих мест, Европа рискует потерять инвестиции и технологии.

Если производство становится экономически невыгодным, новые заводы могут строиться уже не в странах ЕС. Инвесторы будут искать юрисдикции, где затраты на производство ниже, а регуляторная нагрузка — меньше. В долгосрочной перспективе это может ослабить промышленную основу европейской экономики.

ЕС и Китай пытаются не допустить торговой войны

Несмотря на обострение споров, Европейский Союз и Китай пока пытаются сохранить возможность для переговоров. Стороны договорились о трехмесячном переговорном процессе, который должен завершиться в октябре.

Его цель — попытаться урегулировать торговые споры и избежать масштабной эскалации. В то же время Китай уже неоднократно обвинял ЕС в протекционизме. Пекин также предупреждал о возможности "решительных контрмер", если Брюссель и в дальнейшем будет вводить ограничения в отношении китайских компаний или товаров.

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