Страна ЕС всё сильнее зависит от украинцев: они стали самой многочисленной группой иностранцев
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Украинцы стали самой многочисленной национальной группой среди всех граждан других стран в Чехии – на них приходится более половины всех иностранцев в стране. При этом около 170–180 тыс. украинцев, имеющих статус временной защиты, официально работают и платят налоги.
Об этом говорится в квартальном отчете Министерства внутренних дел Чехии, согласно которому в целом по состоянию на 30 июня в Чехии было зарегистрировано 1 140 522 иностранца – это на 16 026 человек (+1,43%) больше, чем было в конце марта. Таким образом, доля иностранцев в общей численности населения страны достигла 10,47%.
В МВД отмечают, что наибольшую группу среди иностранцев составляли граждане Украины. На их долю приходилось более половины всех зарегистрированных иностранцев.
"Значительным фактором, влияющим на количество иностранцев, остается предоставление временной защиты в связи с российской военной агрессией против Украины", – говорится в отчете министерства.
В совокупности по состоянию на конец июня в Чехии было зарегистрировано 390 812 человек с временной защитой. Из них более 360 тыс. человек продлили свою временную защиту до марта 2027 года.
Что изменится для украинцев в Чехии
В июле Совет Европейского Союза обновил правила предоставления временной защиты, что вызвало опасения относительно возможной депортации или лишения права на проживание украинских мужчин. Но в Офисе миграционной политики их считают безосновательными.
"Отказ во временной защите не означает автоматической депортации. Это лишь одна из юридических форм пребывания в Европейском Союзе, которая, в частности, открывает доступ к социальной помощи и определенным государственным программам", – объясняют эксперты ведомства.
- Условия для тех, кто уже имеет статус
Для украинцев, ранее получивших временную защиту, правила и условия пребывания остаются полностью неизменными.
- Требования к новым заявителям
Новые нормы будут касаться исключительно лиц, которые только что прибывают в Чехию или переезжают из других стран ЕС и впервые подают заявление. От них могут потребовать подтверждение выполнения воинской обязанности (отсрочка, снятие с учета и т. п.).
- Отсутствие депортаций и альтернативы
Отказ в предоставлении временной защиты не означает автоматической высылки. Человек может легализоваться через трудоустройство, обучение, "Голубую карту" ЕС или воссоединение семьи. Все дела рассматриваются индивидуально.
- Экономический вклад
По данным Управления миграционной политики, около 170–180 тысяч украинцев, имеющих временную защиту в Чехии, официально работают. К концу третьего квартала 2025 года украинские беженцы внесли в чешский бюджет на 4,5 млрд крон больше , чем государство потратило на их социальную поддержку.
- Прагматизация отношений
Чешский бизнес заинтересован в работниках, поэтому полностью закрывать легальные возможности для украинцев стране экономически невыгодно. Оценка пребывания иностранцев в Европе становится более прагматичной: главную роль играют трудоустройство, уплаченные налоги и участие в жизни общества.
Как уже сообщал OBOZ.UA, 2025 год стал первым, когда среди вновь прибывших украинских беженцев в Чехии зарегистрировали больше мужчин, чем женщин. Впрочем, из-за нехватки работников в ряде отраслей местные работодатели считают эту тенденцию положительной для экономики.
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