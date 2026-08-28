Страна ЕС всё сильнее зависит от украинцев: они стали самой многочисленной группой иностранцев

Украинцы стали самой многочисленной национальной группой среди всех граждан других стран в Чехии – на них приходится более половины всех иностранцев в стране. При этом около 170–180 тыс. украинцев, имеющих статус временной защиты, официально работают и платят налоги.

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Об этом говорится в квартальном отчете Министерства внутренних дел Чехии, согласно которому в целом по состоянию на 30 июня в Чехии было зарегистрировано 1 140 522 иностранца – это на 16 026 человек (+1,43%) больше, чем было в конце марта. Таким образом, доля иностранцев в общей численности населения страны достигла 10,47%.

В МВД отмечают, что наибольшую группу среди иностранцев составляли граждане Украины. На их долю приходилось более половины всех зарегистрированных иностранцев.

"Значительным фактором, влияющим на количество иностранцев, остается предоставление временной защиты в связи с российской военной агрессией против Украины", – говорится в отчете министерства.

В совокупности по состоянию на конец июня в Чехии было зарегистрировано 390 812 человек с временной защитой. Из них более 360 тыс. человек продлили свою временную защиту до марта 2027 года.

Что изменится для украинцев в Чехии

В июле Совет Европейского Союза обновил правила предоставления временной защиты, что вызвало опасения относительно возможной депортации или лишения права на проживание украинских мужчин. Но в Офисе миграционной политики их считают безосновательными.

"Отказ во временной защите не означает автоматической депортации. Это лишь одна из юридических форм пребывания в Европейском Союзе, которая, в частности, открывает доступ к социальной помощи и определенным государственным программам", – объясняют эксперты ведомства.

Условия для тех, кто уже имеет статус

Для украинцев, ранее получивших временную защиту, правила и условия пребывания остаются полностью неизменными.

Требования к новым заявителям

Новые нормы будут касаться исключительно лиц, которые только что прибывают в Чехию или переезжают из других стран ЕС и впервые подают заявление. От них могут потребовать подтверждение выполнения воинской обязанности (отсрочка, снятие с учета и т. п.).

Отсутствие депортаций и альтернативы

Отказ в предоставлении временной защиты не означает автоматической высылки. Человек может легализоваться через трудоустройство, обучение, "Голубую карту" ЕС или воссоединение семьи. Все дела рассматриваются индивидуально.

Экономический вклад

По данным Управления миграционной политики, около 170–180 тысяч украинцев, имеющих временную защиту в Чехии, официально работают. К концу третьего квартала 2025 года украинские беженцы внесли в чешский бюджет на 4,5 млрд крон больше , чем государство потратило на их социальную поддержку.

Прагматизация отношений

Чешский бизнес заинтересован в работниках, поэтому полностью закрывать легальные возможности для украинцев стране экономически невыгодно. Оценка пребывания иностранцев в Европе становится более прагматичной: главную роль играют трудоустройство, уплаченные налоги и участие в жизни общества.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 2025 год стал первым, когда среди вновь прибывших украинских беженцев в Чехии зарегистрировали больше мужчин, чем женщин. Впрочем, из-за нехватки работников в ряде отраслей местные работодатели считают эту тенденцию положительной для экономики.

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