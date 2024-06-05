"Газпром" поплатился за войну в Украине: СМИ озвучили кошмарные последствия для компании

Потеря европейского рынка сбыта газа очень дорого обошлось российскому энергетическому монополисту "Газпрому". Нарастить объемы продажи газа, критически упавшие после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, компания сумеет не раньше 2035 года.

Как сообщает Financial Times, об этом говорится в отчете, подготовленном по заказу топ-менеджмента компании. Эксперты прогнозируют, что через десять лет экспорт российского газа в Европу сократится до 50-75 млрд кубометров в год – то есть, упадет на две третьих.

Тем временем в "Газпроме" возлагают большие надежды на новый трубопровод в Китай. Но полностью компенсировать потерянные объемы европейского экспорта он не даст, так как пропускная способность "трубы" составит 50 млрд кубометров в год. При этом Пекин хочет покупать российский газ намного дешевле, чем это делал Евросоюз.

Также прогнозируется снижение доли "Газпрома" в общероссийском экспорте энергоносителей – на смену трубопроводному газу пришел сжиженного природного газа (СПГ). Поэтому без значительной государственной поддержки в поиске новых рынков сбыта компании будет трудно вернуться к росту.

"Поскольку "Газпром" не обладает собственной проверенной технологией производства СПГ в больших мощностях и остался последней компанией, экспортирующей газ по трубопроводам, на фоне сокращения этих объемов ожидается снижение роли "Газпрома" в газовой отрасли", – пишут авторы доклада.

Таким образом, аналитики подтвердили что западные санкции, сильно ударили по энергетическому сектору РФ. Кроме сокращения рынков сбыта, "Газпром" лишился доступа к западным технологиям – в частности, турбинам для прокачки газа по трубопроводам и деталей для ремонта оборудования.

Это не могло не сказаться на финансовых показателях компании. В частности, 30 мая стоимость обыкновенной акций "Газпрома" на Московской бирже опустились на 1,59%, до 126,84 руб. за единицу, что стало минимальным показателем с 6 ноября 2017 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2023 году прибыль "Газпрома" упала более чем на 30%, что привело к убыткам в размере 629 млрд рублей. Для компании это стало самым высоким за последние 25 лет.

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