Самые большие убытки за 25 лет: из-за вторжения РФ в Украину "Газпром" теряет доходы

Прибыль компании "Газпром" упала более чем на 30%, что привело к убытку в размере 629 миллиардов рублей (или 6,9 миллиарда долларов США), что является самым высоким за последние 25 лет. Это падение обусловлено геополитическими турбулентностями, такими как вторжение России в Украину и обострение отношений с Западом, существенно ограничивших деятельность компании.

"Российское вторжение в Украину в 2022 году и дальнейшее ухудшение отношений России с Западом серьезно ограничили деятельность Газпрома. Неспособность Газпрома полностью переориентировать свой экспорт и отказаться от зависимости от европейских рынков, вероятно, в дальнейшем будет ограничивать его доходы как минимум до 2030 года", – считают эксперты разведки.

В военном ведомстве Великобритании отметили, что даже при том, что "Газпром" сумел перенаправить часть своего бизнеса на альтернативные рынки, эта переориентация, вероятно , покроет лишь от 5% до 10% потерь европейских продаж в 2023 году. "Очень возможно, что увеличение будущих продаж будет зависеть от строительства новых экспортных инфраструктурных объектов, таких как газопровод "Сила Сибири 2", – подчеркнули аналитики.

Отмечается, что высокий уровень налогообложения прибыли "Газпрома" в 2022 и 2023 годах почти бесспорно лишил компанию стимула и возможности для инвестирования в расширение на альтернативные рынки. В прошлом году "Газпром" уплатил в российский бюджет около 2,5 триллиона рублей (или 28 миллионов долларов США).

Эта сумма составляет около 9% от общих государственных доходов. Согласно разведке, российское правительство планирует и дальше увеличивать налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, обусловило решение компании сократить свои инвестиции на этот год примерно на 15%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, переход России на "военные рельсы" в экономике привел к острой нехватке рабочей силы в нефтяной и газовой промышленности. Дело в том, что теперь за рабочую силу с энергетическими компаниями активно конкурируют армия и изготовители оружия, кроме того, в РФ обостряются демографические проблемы.