Акции "Газпрома" рухнули: такого показателя не было с 2017 года

Во время торгов на Московской бирже 30 мая стоимость обыкновенной акции российского газового монополиста "Газпром" опустились на 1,59%, до 126,84 руб. за единицу. Это минимальный уровень с 6 ноября 2017 года.

Снижаться же стоимость акций "Газпрома" начала после поручения российского правительства подготовить директиву о невыплате дивидендов компанией, сообщают росСМИ. Там отмечают:

о поручении стало известно 20 мая;

в тот день акции "Газпрома" в моменте потеряли более 6% и торговались на уровне 145,18 руб. за единицу.

В то же время, отмечается, газовый бизнес "Газпрома" продолжает находиться в непростой ситуации. Так, по итогам 2023 года экспорт компании в дальнее зарубежье составил менее 70 млрд куб. м – то есть снизился более чем на 30%.

"Переориентация экспорта газа на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона идет медленно и пока не может компенсировать потерю европейского рынка. Плюс негативное влияние оказывает введенная для компании надбавка к налогу на добычу полезных ископаемых и слабая рыночная конъюнктура на газовом рынке" – сетуют россияне.

В то же время они подчеркивают: основным фактором поддержки котировок акций компании является возможность строительства газопровода "Сила Сибири-2". Который позволит "Газпрому" перенаправить в Китай 50 млрд кубометров газа потерянных европейских объемов.

"Но до тех пор, пока подписание контракта на его строительство откладывается, акции "Газпрома" продолжают падение из-за относительно низких европейских цен", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ЕС не намерен просить Украину пересмотреть транзитное соглашение с российским "Газпромом" по истечении его срока в декабре 2024 года. За время полномасштабной агрессии России Европа нашла альтернативные маршруты поставки газа, что позволяет обойтись без продления контракта с "Газпромом".