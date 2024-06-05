Китай бросил Путина? Си выдвинул России неожиданные условия и требует отдавать газ за бесценок

Глава Кремля Владимир Путин не смог подписать соглашение о строительстве газопровода в Китай. Си Цзиньпин, глава Китайской народной республики, выдвинул неожиданное требование: отказался покупать российский газ в объемах, предлагаемых Москве, и заявил, что Пекин будет покупать голубое топливо по внутренним ценам РФ.

То есть фактически Си Цзиньпин требует от Путина субсидировать стоимость голубого топлива (что может означать продажу с убытком). Теперь перед Россией стоит выбор: либо уменьшать добычу газа, либо продавать его "друзьям" в Китае по самым низким ценам.

О том, как газовые ожидания России уничтожили Китай, читайте в материале OBOZ.UA.

Россия лишилась главного покупателя газа. Китай этим пользуется

Пока Китай хочет покупать газ по скудным ценам, в ЕС даже без России цены на газ за несколько лет упали в четыре раза: с 2200 до 439 долларов за тысячу кубометров. Еще недавно бывший президент РФ и заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев прогнозировал, что цена на газ в ЕС без России взлетит до 5000 долларов за тысячу кубов.

Вместо этого Россия осталась без возможности продавать свой газ по рыночным ценам. В результате санкций разрушения газопроводов из РФ в ЕС россияне больше не могут продавать газ ЕС в значительных объемах.

В результате "Газпром" в 2023 году получил чистый ущерб в размере 629 млрд. руб. Годом ранее прибыль группы составила 1,2 трлн руб. "Газпром" по итогам 2023 года пошел в убыток, составивший 629 млрд руб. Это самый плохой результат за десятилетие.

Поставлять весь объем продаваемого в ЕС газа в Китай технически невозможно. Для этого нужно строить еще один газопровод. Однако Путин не смог договориться с главой КНР Си Цзиньпином о строительстве такого газопровода – "Сила Сибири-2".

Financial Times заявили, что Китай захотел покупать газ у России по "сильно субсидируемым" внутренним российским ценам", Москва назвала это "необоснованным". Также Пекин дал понять, что намерен покупать лишь небольшую часть из 50 млрд кубометров в год, которые Москва хочет снабжать "Силой Сибири-2".

В России внутренние оптовые цены на газ достигают почти 6 тыс. рублей за тысячу кубометров (и отличаются в зависимости от региона). Это 43.9 долларов за тысячу кубометров.

Как РФ потеряла рынок ЕС

Еще несколько лет назад вообразить потерю Россией европейского газового рынка было невозможно. Ни война против Грузии 2008-го, ни война против Украины 2014-го с оккупацией АР Крым не повлияли на позицию ЕС. Еврочиновники продолжали заключать контракты с "Газпромом" и инвестировали миллиарды евро в общую инфраструктуру. Такая ситуация была выгодна и РФ.

Для понимания "Газпром" в 2021-м поставил в Европу 177,3 млрд кубометров газа, из них 135,7 млрд - страны западной Европы (прежде всего ЕС). В 2022 году в Европу продали 174,3 млрд.

Путин через несколько лет смог разрушить основу своей экономики. Он умудрился потерять рынок сбыта газа, благодаря которому Россия получала сотни миллиардов ежегодно десятилетия.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что Россия надолго потеряла значительную долю на мировом газовом рынке. Главной причиной является то, что Кремль перекрыл поставки во многие страны ЕС, чтобы достичь уступок в отношении войны против Украины.

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