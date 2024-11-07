Банковская тайна пошатнулась? Какие данные о платежах украинцев будут раскрывать полиции
Украинские банки будут предоставлять информацию о финансовых операциях граждан Национальной полиции. Однако данные будут требовать только в рамках уголовных дел и только для борьбы с мошенничеством. В целом банковская тайна устояла, хотя изначально предлагался более радикальный подход к ее раскрытию.
Изменения предусмотрены законопроектом № 11043, который уже подписал президент Владимир Зеленский. Документ касается усовершенствования функций Национального банка Украины (НБУ) по государственному регулированию рынков финансовых услуг.
Как сообщает "Минфин", правила предусматривают обновление типовых договоров о предоставлении банковских услуг. Их дополнят пунктом о предоставлении информации правоохранительным органам, если операции будут подозрительными или похожими на мошеннические.
"Перед заключением договора платежных услуг финучреждение должно предоставить пользователю информацию о мерах реагирования – при поступлении от Национальной полиции запроса о платежных операциях пользователя, содержащих признаки уголовного нарушения", – рассказал директор юридического департамента NovaPay Роман Филоненко.
В таком случае, согласно тексту законопроекта, банки будут обязаны предоставить правоохранителям данные о платеже. В частности:
- ФИО или название получателя;
- идентификатор устройства;
- код операции;
- номер счета и карты.
Финансисты отмечают: при этом удалось избежать утверждения правил, которые бы предоставляли основания для более полного раскрытия банковской тайны. Так, в изначальной редакции законопроекта № 11043 ко второму чтению на это отводился целый раздел.
Предполагалось, что для борьбы с финансовым мошенничеством и "дропами" также будут раскрываться коммерческая тайна, тайна поставщика платежных услуг и тайна финансового мониторинга. Впрочем, раскрытие всех этих видов тайн было вычеркнуто из законопроекта и не вошло в итоговую версию документа.
Финальные правила при этом направлены исключительно на усиление контроля за финансовыми преступлениями. Кроме того, новый закон предусматривает:
- возможность для финкомпаний, ломбардов и кредитных союзов предоставлять платежные услуги на основании их основной лицензии без необходимости получения отдельной лицензии;
- четкие требования к регулятивному капиталу небанковских провайдеров платежных услуг, их будет определять НБУ;
- изменение штрафов для поставщиков платежных услуг (в том числе банков) до 5% от суммы сделок, проведенных с нарушениями (сейчас максимальный штраф фиксированный – 170 тыс. грн);
- закрепление полномочий Нацбанка проводить проверки поставщиков платежных услуг не только офлайн по их местонахождению, но и в онлайн-режиме.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ также предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого "дробления бизнеса". Речь идет о привлечении бизнесом "ФОПов", имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!