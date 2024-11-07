Банковская тайна пошатнулась? Какие данные о платежах украинцев будут раскрывать полиции

Украинские банки будут предоставлять информацию о финансовых операциях граждан Национальной полиции. Однако данные будут требовать только в рамках уголовных дел и только для борьбы с мошенничеством. В целом банковская тайна устояла, хотя изначально предлагался более радикальный подход к ее раскрытию.

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Изменения предусмотрены законопроектом № 11043, который уже подписал президент Владимир Зеленский. Документ касается усовершенствования функций Национального банка Украины (НБУ) по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Как сообщает "Минфин", правила предусматривают обновление типовых договоров о предоставлении банковских услуг. Их дополнят пунктом о предоставлении информации правоохранительным органам, если операции будут подозрительными или похожими на мошеннические.

"Перед заключением договора платежных услуг финучреждение должно предоставить пользователю информацию о мерах реагирования – при поступлении от Национальной полиции запроса о платежных операциях пользователя, содержащих признаки уголовного нарушения", – рассказал директор юридического департамента NovaPay Роман Филоненко.

В таком случае, согласно тексту законопроекта, банки будут обязаны предоставить правоохранителям данные о платеже. В частности:

ФИО или название получателя;

идентификатор устройства;

код операции;

номер счета и карты.

Финансисты отмечают: при этом удалось избежать утверждения правил, которые бы предоставляли основания для более полного раскрытия банковской тайны. Так, в изначальной редакции законопроекта № 11043 ко второму чтению на это отводился целый раздел.

Предполагалось, что для борьбы с финансовым мошенничеством и "дропами" также будут раскрываться коммерческая тайна, тайна поставщика платежных услуг и тайна финансового мониторинга. Впрочем, раскрытие всех этих видов тайн было вычеркнуто из законопроекта и не вошло в итоговую версию документа.

Финальные правила при этом направлены исключительно на усиление контроля за финансовыми преступлениями. Кроме того, новый закон предусматривает:

возможность для финкомпаний, ломбардов и кредитных союзов предоставлять платежные услуги на основании их основной лицензии без необходимости получения отдельной лицензии;

четкие требования к регулятивному капиталу небанковских провайдеров платежных услуг, их будет определять НБУ;

изменение штрафов для поставщиков платежных услуг (в том числе банков) до 5% от суммы сделок, проведенных с нарушениями (сейчас максимальный штраф фиксированный – 170 тыс. грн);

для поставщиков платежных услуг (в том числе банков) до 5% от суммы сделок, проведенных с нарушениями (сейчас максимальный штраф фиксированный – 170 тыс. грн); закрепление полномочий Нацбанка проводить проверки поставщиков платежных услуг не только офлайн по их местонахождению, но и в онлайн-режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ также предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого "дробления бизнеса". Речь идет о привлечении бизнесом "ФОПов", имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.

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