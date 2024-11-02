Банки должны внимательно проверить "ФОПов": будут искать схемы уклонения от уплаты налогов

НБУ предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого "дробления бизнеса". Речь идет о привлечении физических лиц-предпринимателей (далее – "ФОП"), имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.

Видео дня

Об этом говорится в письме Национального банка к банкам, небанковским учреждениям и банковским ассоциациям. По результатам анализа установлена принадлежность клиентов к Группе, есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях (деятельности), а также принять решение о дальнейших деловых отношений (т.е. при необходимости закрывать счета).

Признаки уклонения от уплаты налогов с помощью "ФОП":

случаи предоставления одним лицом в финансовое учреждение пакета документов на установление деловых отношений с юридическим лицом и "ФОП", в том числе одновременно;

общий адрес места нахождения юридического лица и "ФОП";

общее место реализации товаров и услуг (адрес магазина, интернет-сайта); юридическое лицо и/или ФЛП имеют общих владельцев, представителей, бухгалтеров, доверенных лиц и т.п.;

у "ФОП" обычно нет необходимых ресурсов для ведения деятельности, включая деятельность с юридическим лицом;

О связях между юридическим лицом и "ФОП" могут свидетельствовать также другие признаки, в частности характер операций, включая их объем, регулярность.

Дополнительными признаками принадлежности клиентов к Группе могут быть:

значительные поступления на счета "ФОП" от юридического лица или других субъектов Группы;

уплата юридическим лицом услуг "ФОП", стоимость которых сложно оценить (аренда, маркетинговые, информационные услуги, реклама и т.п.);

предоставление юридическим лицом финансовой помощи "ФОП";

значительный объем финансовых операций по счетам вновь "ФОП";

осуществление "ФОП" финансовых операций в течение короткого периода времени (два-три месяца) на общую сумму, достигающую предельного объема дохода на год в соответствии с выбранной группой налогоплательщиков;

последовательное осуществление группой "ФОП" деятельности, указанной в предыдущем абзаце;

использование одного платежного терминала финансового учреждения несколькими субъектами ведения хозяйства.

Как ранее писал OBOZ.UA, Налоговая начала формировать перечень налогоплательщиков "с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства". Уже в начале декабря каждый предприниматель сможет проверить, включили ли его в список.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!