Быть или не быть? Суд должен выбрать, оставить подсанкционное предприятие россиянину, или передать государству

Против бизнесмена Сергея Шапрана, россиянина под санкциями СНБО Игоря Наумца и ЗНВКИФ "Денмарк" (полностью принадлежит Шапрану)подали иск об отмене регистрационных записей. Если Хозяйственный суд Киева этот иск удовлетворит, переоформление активов "Юнигран" могут отменить. Таким образом государство имеет шансы национализировать активы, которые уже давно должны были бы работать на Украину.

Иск подал "Гадрон Мастер Фанд Сириес ІІ", говорится в материалах дела №910/2366/26. "Рассмотрев материалы искового заявления, хозяйственный суд признал их достаточными для принятия к рассмотрению и открытия производства по делу, а учитывая предписания статьи 12 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее по тексту - ХПК Украины), предмет иска и категорию дела суд считает целесообразным рассмотрение дела осуществлять по правилам общего искового производства", – говорится в постановлении суда.

Также "Гадрон Мастер Фанд Сириес II" просил привлечь в качестве третьих лиц президента, КМУ, Минюст, ОГП, СБУ, СНБО, Европейский банк реконструкции и развития и Стройиндустрия-Сервис ЛТД. Суд привлек к делу в качестве третьей стороны всех, кроме президента.

При этом, по информации OBOZ.UA, почти все указанные участники активно работают над тем, чтобы государство получило активы, которые должны были бы уже давно ей принадлежать. Единственное исключение – Минюст, который фактически затягивает дело.

Так, Офисом Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство в уголовных производствах по препятствованию государственным органам национализировать активы группы Юнигран. По фактам завладения иностранными инвестициями Европейского банка реконструкции и развития, растраты, отчуждения и сокрытия залогового имущества и по другим вопросам (№ 12022000000000359 от 04.05.2022, № 42022000000000455 от 14.04.2022, №42025000000000719 от 25.08.2025, №42025000000000720 от 25.08.2025).

Дело "Юнигран": что известно

Сергея Шапрана задержали и взяли под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455. А уже в декабре Следственная судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко удовлетворила иск новоиспеченной адвоката Анастасии Литвин и сняла арест с миллиардных активов "Юниграна".

Производство № 42022000000000455 касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Сначала гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала угрозу безопасности украинской государственности, и 12.05.2023 г. указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокирования активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией 2023 года решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться "в плюсе".

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество передано в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло. Теперь суд это решение отменил.

Как сообщал OBOZ.UA, более того, суд вернул спецразрешение на добычу гранита подсанкционному заводу Шапрана. Речь идет о добыче гранита в Пинязевицком месторождении. Оно было отчуждено от Малинского камнедробильного завода (МКДЗ) сначала к ООО "Новел Пром", а затем к ООО "Малинская добывающая компания" Шапрана.

