Судьи отказываются приобщать к делам доказательства СБУ: как отдельные "служители Фемиды" помогают Шапрану захватить подсанкционный актив

В Украине несколько судей отказываются приобщать доказательства СБУ для защиты интересов государства в деле "Юниграна". При том ранее СБУ имела возможность озвучивать свои аргументы в судах, в частности, они приобщали к делу материалы уголовных производств, иностранные документы. В том числе благодаря этому в судах признали недействительной продажу активов группы "Юнигран" компаниям бизнесмен Сергея Шапрана уже после наложения санкций на россиянина-владельца.

Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Так, судья Днепропетровского окружного админсуда Елена Царикова удовлетворила иск компании Шапрана и вернула ему активы группы "Юнигран". А судьи Хозяйственного суда Житомирской области Юлия Кудряшова и Оксана Прядко отказались привлекать СБУ к рассмотрению дела в качестве третьей стороны.

Фактически суды в этих случаях действуют против интересов государства. Так, Кудряшова и Прядко не будут рассматривать доказательства СБУ в деле "Юниграна". Хотя именно эти доказательства могли бы сыграть ключевую роль в принятии решения в пользу государства.

Например, Северный апелляционный хозяйственный суд (как и суд первой инстанции) пришел к выводу, что активы "Юнигран" передавались в собственность компаниям Шапрана, нарушая интересы государства и в первую очередь для того, чтобы эти активы не стали собственностью государства. Судья Северного апелляционного хозяйственного суда Виталий Пантелиенко заслушал, в том числе, представителя СБУ и рассмотрел все аргументы. В таком случае трудно принять ошибочное решение.

"Суд пришел к правильному выводу, что оспариваемые сделки противоречат публичному порядку (интересам государства и общества), направленные на нарушение правового хозяйственного порядка и заключены при наличии умысла (намерения) всех сторон, которые осознавали или должны были осознавать противоправность заключенного договора. Целью таких сделок является их конечный результат, которого хотели достичь все стороны сделок, - вывод актива из-под действия санкций, что заведомо противоречит интересам государства и общества", – говорится в решении суда по делу 910/11526/24.

При этом судьи Кудряшова и Прядко фактически игнорируют и выводы Верховного Суда, который четко указал, что в делах об обходе санкций судебные решения касаются интересов органов, которые защищают интересы государства в этих правоотношениях – СБУ.

Не меньше вопросов вызывает и решение судьи Днепропетровского окружного админсуда Елены Цариковой, которая фактически помогла Шапрану захватить активы "Юнигран". При том это дело не административное, а хозяйственное. Речь идет о судебном решении по делу 160/24597/25. Царикова решила удовлетворить иск "Юни Стоун Плент" (компания Сергея Шапрана) и отменить приказ Министерства юстиции Украины "Об удовлетворении жалобы" №1385/5 от 20.05.2025 года. В этой жалобе говорится о том, что активы "Юнигран" продали незаконно, вопреки решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12.05.2023 г.

Получается, что украинские суды не дают доступа к правосудию украинским же правоохранительным органам в делах об обходе санкций, но когда речь идет о вопросе узаконивания перерегистрации заблокированных активов – суды готовы даже выйти за пределы своих полномочий.

Кстати, судья Елена Царикова в громкие скандалы не попадала. Однако она является коллегой Романа Голобутовского, который, по информации OBOZ.UA, и организовал принятие этого решения. При том, по информации OBOZ.UA, именно Голобутовский (расследование о нем – читайте здесь) помогает Шапрану получить "нужные" решения судей.

Голобутовского с Шапраном неоднократно замечали вместе, в частности, в элитном киевском ресторане "Гуд Вайн". Также они посетили торжественный молебен в римско-католическом приходе св. Николая в Киеве 6 января.

Тогда, между Голобутовским и представительницей Офиса президента Ириной Верещук, как удалось выяснить OBOZ.UA, в одном ряду в храме заняла место адвокат из Днепра Елена Доненко.

Голобутовского с Доненко объединяет не только город Днепр. Доненко – адвокат Сергея Шапрана. Она вместе со своим клиентом Шапраном давала интервью по ситуации вокруг "Юниграна" и пыталась объяснить, что соглашение – вроде бы законно. Она также присутствовала на первой встрече генпрокурора Руслана Кравченко с бизнесом.

Дело "Юнигран": что известно

Сергея Шапрана задержали и взяли под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455. А уже в декабре Следственная судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко удовлетворила иск новоиспеченной адвоката Анастасии Литвин и сняла арест с миллиардных активов "Юниграна".

Производство № 42022000000000455 касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, которые принимали участие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Сначала гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала угрозу безопасности украинской государственности, и 12.05.2023 г. указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокирования активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией 2023 года решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться "в плюсе".

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество передано в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло. Теперь суд это решение отменил.

Как сообщал OBOZ.UA, более того, суд вернул спецразрешение на добычу гранита подсанкционному заводу Шапрана. Речь идет о добыче гранита в Пинязевицком месторождении. Оно было отчуждено от Малинского камнедробильного завода (МКДЗ) сначала к ООО "Новел Пром", а затем к ООО "Малинская добывающая компания" Шапрана.

