Скандальное дело "Юниграна". Суд забрал у Шапрана спецразрешение на добычу гранита: кто его получил

Хозяйственный суд Киева отменил договоры купли-продажи, по которым разрешение на добычу гранита в Пинязевицком месторождении было отчуждено от Малинскому камнедробильного завода (МКДЗ) сначала к ООО "Новел Пром", а затем к ООО "Малинская добывающая компания" броварского дельца Сергея Шапрана. Таким образом, завод, который входит в группу компаний "Юнигран" подсанкционного Игоря Наумца, получил обратно разрешение на добычу камня.

Об этом сообщает NADRA.INFO. Впрочем, отмечается, решение еще не вступило в законную силу, а потому может быть обжаловано.

"Вернуть спецразрешение в МКДЗ просила компания-акционер камнедробильного завода E.S. Mining Company Limited (Кипр) – ее иск суд удовлетворил полностью. Отменить перепродажу спецразрешения требовала и Служба безопасности Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также в СБУ, среди прочего, просили суд взыскать в доход государства все средства, уплаченные по упомянутым договорам. Однако это требование удовлетворено не было.

Напомним: в октябре-2024 "Схемы" рассказали о том, как замороженные активы холдинга "Юнигран" Наумца перешли в руки нового владельца – Сергея Шапрана. Переход активов между двумя бизнесменами, как отмечали журналисты, состоялся в обход государства, а Шапрану помогал его давний бизнес-партнер, бывший член "Оппоблока" Владимир Осипов.

Еще ранее же – в марте-2022 – в СБУ, говоря о "Юнигране", сообщили, что прекратили деятельность "организации, которая занималась незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах". ОГП и Госбюро расследований (ГБР), которое открыло соответствующее производство, также отмечали, что холдинг направлял миллионные доходы на финансирование:

полномасштабной агрессии РФ;

материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины.

Все это привело к аресту активов "Юниграна". А весной-2023 были введены и санкции против Наумца.

Кроме того, в черный список также попало доверенное лицо, на которое активы бизнесмена пытались переписать уже после открытия уголовного производства. Также санкции задели ряд кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями подсанкционной группы.

Однако несмотря на то, что санкции и арест должны были бы стать предохранителем дальнейших движений с активами, дельцы нашли выход. Так,вместо государства владельцем активов стало частное лицо – бизнесмен Шапран.

Как установили расследователи, передача имущества "Юниграна" фирмам из орбиты Шапрана стала возможной "благодаря" судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку. Он в нарушение юрисдикции снял арест с активов, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение. Способствовало схеме и отсутствие наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

Наумец же во время общения с расследователями подтверждал, что Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но в итоге якобы "рейдернул" весь бизнес. Сам же Шапран заявлял, что все сделки, которые он заключал, "являются законными".

После активного освещения схем Шапрана и Наумца в СМИ Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством ОГП начало уголовные производства по фактам незаконной продажи активов "Юниграна". Их впоследствии объединили с первым делом еще от 2022 года, в частности, об "уклонении холдинга от уплаты налогов" и "схемах минимизации рентных платежей" при добыче гранита.

24 июня 2025 года Шапрану избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 100 млн гривен. Тогда же выяснилось, что правоохранители задержали бизнесмена во Львове "при попытке побега". Впрочем, позже сумму урезали в 20 раз, и уже в сентябре залог в 5 млн грн был внесен.

Наумца же в августе 2025 года объявили в розыск в Украине. По данным расследователей, Наумец находится в Лондоне. Его защита утверждает, что в деле "Юнграна" российский бизнесмен якобы является пострадавшим.

Шапран же в начале 2026 года получил уже второе подозрение по делу. Новый эпизод касается незаконного возмещения НДС, в результате чего из государственного бюджета, по данным следствия, было выведено более 12 млн грн.

Однако само по себе количество подозрений не означает реального прогресса, если дело не доходит до суда и не завершается конфискацией активов в пользу государства.

Более того, пока дело затягивается, "Юнигран" продолжают разграблять. И здесь возникает ключевой вопрос к Министерству юстиции Украины: почему несмотря на наличие санкций, уголовных производств и установленные факты обхода ограничений, Минюст до сих пор не довел до конца процедуру национализации активов "Юниграна"?

Ведь соответствующий иск до сих пор так и не подан передан в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), имеющий полномочия принимать решение о конфискации подсанкционного имущества. И фактически это означает, что предприятия, которые должны уже работать на экономику Украины, продолжают оставаться источником доходов для частных лиц.

Бездействие в вопросе национализации создает опасный прецедент: санкции формально существуют, но фактически не работают. Это подрывает доверие к санкционной политике государства и стимулирует других дельцов искать аналогичные пути сохранения контроля над подсанкционными активами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители изъяли технику ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже временное взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

