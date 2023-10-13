В Украине начали подавать тепло в здания: кому уже включили отопление

Украина практически полностью готова к отопительному сезону – в частности, в Мининфраструктуры отчитались, что соответствующие объекты ЖКХ по состоянию на 1 октября были подготовлены на 99%. Впрочем, полноценного начала отопительного сезона украинцам еще придется подождать – как сообщили в "Нафтогазе", тепло в дома и квартиры начнут подавать в конце октября или в начале ноября.

Впрочем, фактически отопительный сезон уже стартовал. В том же Мининфраструктуры отметили: в соответствии с погодными условиями, в некоторых общинах уже начинают подключать к отоплению социальные объекты. Где именно батареи уже начали греть украинцев, узнавал OBOZ.UA.

В Киеве к теплу подключили 67 зданий

Как рассказали в Киевской городской госадминистрации (КГГА), 13 октбяря к теплу было подключено 67 зданий. В частности:

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7 школ;

21 детский сад;

14 админзданий и заведений социально-бытового направления;

25 медучреждений.

Решение о подаче тепла принимаются на основании индивидуальных заявок руководителей объектов социальной инфраструктуры и регулярно растет. К примеру, 12 октября таких зданий было 61.

Львов – 10 зданий

По данным Львовского горсовета, 12 октября отопление подавалось в 10 объектов. В частности:

медучреждения;

оранжерея;

студенческие общежития.

Тернополь – медучреждения с теплом

В Тернополе по состоянию на 11 октября было подключено к теплу несколько медучреждений. В частности:

2 роддома;

детская областная больница;

поликлиника.

В то же время, руководительница управления жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения Тернопольской ОГА София Близнюк отметила: решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. Поэтому "отапливаемый период в общинах области начнется не одновременно".

Житомир – тепло начнут давать 16 октября

Как сообщили в Житомирском горсовете, тепло в городе начнут подавать с 16 октября. При этом сначала к теплоснабжению подключат заведения социальной сферы.

"В первую очередь – больницы, дошкольные учреждения. Параллельно запускаются и дома, стоящие на этих сетях", – говорится в сообщении.

Сумы – отапливать соцобъекты начали 11 октября

По данным Сумского горсовета, подачу тепла в городе должны были начать 11 октября. В частности, по заявкам руководителей к отоплению должны были подключить учреждения:

дошкольного и общего среднего образования;

медицины;

социальной сферы;

отрасли культуры.

"В тех заведениях, где находятся дети, больные, люди преклонного возраста, должно быть тепло. Если температура в помещениях не соответствует нормам, необходимо включать отопление", – сообщили в горсовете.

Харьков – к сезону готов, но десятки домов будут без тепла

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, до прохождения отопительного сезона город готов на 100%. Однако в 57 домов тепло подать не смогут. Причина – последствия войны.

"Там были мощные разрушения, которые сейчас невозможно устранить. Несколько домов будут снесены, нескольким нужны очень огромные средства, чтобы восстанавливать", – рассказал он.

Днепр – тепло может быть только в ноябре

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, по самому реалистичному прогнозу, стартует отопительный сезон в городе в начале ноября. Причины:

полномасштабная война;

высокие цены на энергоносители;

немалая задолженность жителей по коммунальным платежам – "более миллиарда гривен".

Одесса – тепло начнут подавать 1 ноября, но есть варианты

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, отопительный сезон в городе обычно начинается ориентировочно 1 ноября. Но "зависит от погодных условий".

В целом же город активно готовят к, вероятно, сложной зиме. В частности, переводят котельные на альтернативные виды топлива и обеспечивают генераторами объекты инфраструктуры и социальной сферы.

Сколько нужно будет платить за тепло

В то же время, до конца грядущего отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Таким образом, по крайней мере, до апреля 2024 года стоимость этих услуг будет находиться на текущем уровне.

"Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона", – сказал ранее премьер Денис Шмыгаль.

В частности, по данным "Нафтогаза", тариф на газ останется неизменным. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн.

Тариф на тепло же для потребителей будет определяться по формуле. И, с учетом нынешней ситуации на рынке, она будет уменьшена до 16 390 гривен за тысячу кубов – против 38 325 гривен, сообщил ранее нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Окончательные же тарифы формируются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" составляла 1654,41 грн/гкал. А в Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обходилось в 1741,32 грн/Гкал, в Одессе от КП "Теплоснабжение города Одесса" – 1813,94 грн/Гкал.

Такая же ситуация и с тарифами на горячую воду. К примеру, во Львове:

"Львовтеплоэнерго" подает ее по 95,26 грн/кубометр (с подключенным полотенцесушителем);

а "Залізничнетеплоенерго" – по 102,77 грн/кубометр (тоже с подключенным полотенцесушителем).

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы же могут самостоятельно сделать свои дома и квартиры более теплыми. В частности, утеплив окна.

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