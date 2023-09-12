В Кабмине определились с тарифами на газ, тепло и горячую воду на зиму: что с ними будет

До конца грядущего отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Таким образом, по крайней мере, до апреля 2024 года стоимость этих услуг будет находиться на текущем уровне.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он объяснил: достичь этого удалось благодаря продлению действия "ПСО" (возложения специальных обязанностей) на рынке природного газа, по которому поставщики тепла "получат от "Нафтогаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене – 7,4 грн/кубометр".

"Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона", – сказал премьер.

Сколько нужно будет платить



Ранее в самом "Нафтогазе" рассказали, что во время отопительного сезона тариф на газ останется неизменным. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн.

"Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 грн, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго", – сказал глава компании Алексей Чернышов.

Тариф на тепло же для потребителей будет определяться по формуле. И, с учетом нынешней ситуации на рынке, она будет уменьшена до 16 390 гривен за тысячу кубов – против 38 325 гривен, сообщил ранее нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Окончательные же тарифы формируются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" составляла 1654,41 грн/гкал. А в Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обходилось в 1741,32 грн/Гкал, в Одессе от КП "Теплоснабжение города Одесса" – 1813,94 грн/Гкал.

Такая же ситуация и с тарифами на горячую воду. К примеру, во Львове:

"Львовтеплоэнерго" подает ее по 95,26 грн/кубометр (с подключенным полотенцесушителем);

а "Залізничнетеплоенерго" – по 102,77 грн/кубометр (тоже с подключенным полотенцесушителем).

Как сообщал OBOZREVATEL, до окончание отопительного сезона не планируют менять в Украине и тариф на свет. Ожидается, что платить за него нужно будет 2,64 грн за киловатт*час – независимо от объема потребления.

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