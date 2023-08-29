В "Нафтогазе" рассказали, каким будет тариф на газ зимой: сколько придется платить

Украина активно готовится к сложному отопительному сезону. При этом тариф на газ для украинцев останется неизменным: за каждый кубометр нужно будет платить 7,96 грн.

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Об этом, как передает пресс-служба "Нафтогаза", заявил глава компании Алексей Чернышев. По его словам, отопительный сезон не будет легким из-за возможных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Однако Украина готовится ко всем возможным сценариям.

"Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7.96 грн, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго", – сказал Алексей Чернышев.

Он напомнил, что правительство приняло постановление, которым продолжило действие возложение специальных обязанностей. Таким образом газ для предприятий ТКЭ будет поставляться по цене 7.420 грн за кубометр.

"Мы уверены, что враг имеет целью лишить украинцев простых доступных сервисов, услуг. В частности, коммунальные, такие как тепло и электроэнергия. Мы должны готовиться к сложному отопительному сезону. Однако у нас уже есть опыт. События в прошлом году укрепили энергетиков. Потому энергетическая инфраструктура Украины готовится соответствующим образом. Есть ответы на такие сценарии, готовим соответствующие контрмеры, как на них реагировать", – заявил он.

К слову, в Украине стоимость газа для тех, кто пользуется услугами не "Нафтогаза", а других поставщиков, разная. Всего тарифы обнародовали 12 поставщиков, а цена составляет от 7,7 до 9,99 грн за куб (тариф самого популярного поставщика "Нафтогаз" не изменился и составляет 7,96 грн).

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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