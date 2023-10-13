Когда украинцам начнут массово включать отопление: в "Нафтогазе" назвали сроки

Полноценный отопительный сезон в Украине начнется, скорее всего, в конце октября или в начале ноября. Решения о подаче тепла в квартиры украинцев принимают местные власти, основываясь на среднесуточной температуре воздуха.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Напомним, речь идет о среднесуточной температуре 8 градусов Цельсия и ниже в течение трех дней.

"Начало отопительного сезона является решениями органов местного самоуправления, горисполкомов... Преимущественно в последние годы его начало в Украине сдвигается ближе к концу октября – началу ноября. Есть и региональные особенности. Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что города начнут отопительный сезон во второй половине октября – начале ноября", – объяснил Чернышов.

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По прогнозам "Нафтогаза", существенный отбор газа из хранилищ не начнется раньше 1 ноября. Ожидается, что к этой дате запасы топлива составят 16,5 млрд кубометров.

Для понимания: по плану Кабмина, минимальный объем "зимнего" газа должен составлять на эту зиму 14,7 млрд кубов. Все остальное – дополнительные объемы "на всякий случай".

Чернышов также уточнил, что по прогнозам синоптиков, зима 2023-2024 года будет довольно мягкой. Хотя и не настолько, как годом ранее.

"Однако мы готовимся к любым температурным показателям. Хотя прогнозы метеорологов нас радуют", – отметил глава "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцев предупредили о кратковременных блекаутах зимой. Это может произойти в случае массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

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