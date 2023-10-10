Когда всем украинцам включат отопление: в Кабимине назвали срок

Украина практически полностью готова к отопительному сезону – массово тепло в дома людей собираются начать подавать уже в ближайшие недели. В частности, в Мининфраструктуры отчитались, что соответствующие объекты ЖКХ по состоянию на 1 октября были подготовлены на 99%.

Об этом сообщили на Правительственном портале. Подчеркнув: городов и общин на подконтрольных территориях, куда невозможно будет подать тепло, нет.

"Мы завершили подготовку к отопительному сезону 2023/24. По состоянию на 1 октября более 99% объектов ЖКХ готовы. В ближайшие недели тепло появится во всех украинских домах, но в соответствии с погодными условиями, в некоторых общинах уже начинают подключать к отоплению социальные объекты", – рассказал глава мининфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, за время подготовки были созданы необходимые резервы оборудования и материалов. А также профинансированы общины, которые подавали запросы на восстановление критической инфраструктуры.

Кроме того, были проведены специальные учения, на которых отрабатывалось оперативное подключение оборудования при повреждении объектов тепло- и водоснабжения. При чем участие в них приняли не только работники теплоснабжающих предприятий и операторов газораспределительных систем, но и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сколько нужно будет платить за тепло

В то же время, до конца грядущего отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Таким образом, по крайней мере, до апреля 2024 года стоимость этих услуг будет находиться на текущем уровне.

"Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона", – сказал ранее премьер Денис Шмыгаль.

В частности, по данным "Нафтогаза", тариф на газ останется неизменным. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн.

Тариф на тепло же для потребителей будет определяться по формуле. И, с учетом нынешней ситуации на рынке, она будет уменьшена до 16 390 гривен за тысячу кубов – против 38 325 гривен, сообщил ранее нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Окончательные же тарифы формируются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" составляла 1654,41 грн/гкал. А в Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обходилось в 1741,32 грн/Гкал, в Одессе от КП "Теплоснабжение города Одесса" – 1813,94 грн/Гкал.

Такая же ситуация и с тарифами на горячую воду. К примеру, во Львове:

"Львовтеплоэнерго" подает ее по 95,26 грн/кубометр (с подключенным полотенцесушителем);

а "Залізничнетеплоенерго" – по 102,77 грн/кубометр (тоже с подключенным полотенцесушителем).

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в новый отопительный сезон Украина войдет с несколько меньшим запасом прочности по сравнению с прошлым. Дело в том, что, в частности, Запорожская АЭС продолжает находиться под временной оккупацией, Каховская ГЭС разрушена, а часть мощностей пока не восстановлена после российских атак. Впрочем, в экспертной среде уверены, что даже имеющихся мощностей стране должно хватить для прохождения зимы.

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