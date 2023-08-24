В Украине заморозили самый "тяжелый" тариф в платежках: чего ждать зимой

Зимой 2023-2024 года украинцы будут платить за отопление по старым ценам. Тарифы на тепло не повысят как минимум до 15 апреля 2024 года, то есть до конца следующего отопительного сезона. При этом с осени и до нового года тепловикам не придется погашать задолженности за газ, что решает их проблемы с подготвкой и началом отопсезона.

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"Нафтогаз", согласно решению Кабинета министров, продолжит продавать аз для производителей тепла и горячей воды по цене 7,42 грн за кубометр. "Это дает возможность сохранить на нынешнем уровне (не повышать) наиболее "трудную" статью в платежках – плату за отопление", – объяснил нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Так, цена для потребителей будет определяться по формуле. И цена, с учетом нынешней ситуации на рынке, будет уменьшена в 2,3 раза – до 16 390 гривен за тысячу кубов (против 38 325 гривен, которая применялась ранее), отметил Гетманцев.

Окончательные тарифы формируются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" составляла 1654,41 грн/гкал. А в Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обходилось в 1741,32 грн/Гкал, в Одессе от КП "Теплоснабжение города Одесса" – 1813,94 грн/Гкал.

Кроме того, с 1 сентября и по 31 декабря приостанавливается списание средств с предприятий ТКЭ, имеющих задолженность за поставленный им газ. В следующие четыре месяца они будут гарантированно получать 35% средств, уплаченных потребителями тепла (65% будут направляться газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг").

"Такое решение позволит сокращать задолженность ТКЭ за полученный газ, но будет оставлять им гарантированную долю средств, за которые можно будет финансировать расходы, необходимые для прохождения отопительного сезона", – объяснил Гетманцев.

Как ранее прогнозировали в НБУ, мораторий на повышение тарифов на на газ, отопление и горячую воду может оставаться в силе до 2025 года. То есть повышение стоимости этих услуг ожидается не раньше, чем через несколько нет.

Впрочем, все это время компенсировать удержание низких цен будут придется из государственного бюджета. А это все равно деньги каждого гражданина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве энергетики считают, что Украина сможет пройти зиму-2023/24 без отключений электричества. Впрочем, только при условии отсутствия обстрелов россиянами энергоинфраструктуры страны.

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