'У нас есть план А и есть план Б': Зеленский сказал, к чему готовиться украинцам на фоне ежедневных атак на энергетику

В Украине не хватает систем противовоздушной обороны. На фоне ежедневных вражеских ударов по энергетике страны военно-политическое руководство государства имеет сразу несколько планов действий, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру. В частности, есть планы, если захватчики сосредоточатся на ударах по электроснабжению и газовой структуре страны.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA. По словам украинского лидера, "угроза понятна, все понимают, что делать".

Российские атаки по энергоструктуре страны

"Что касается газовой инфраструктуры, на которую сейчас сильное давление российских атак. У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если, например, будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, – мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. План "А" – когда мы больше используем свою добычу", – в частности, сказал президент.

Владимир Зеленский уточнил, что в правительстве "понимают, где брать деньги, которые необходимы" на эти планы.

Это пассивные действия; в свою очередь планируются и активные противодействия российским обстрелам. Первоочередно, и это понятно, – это усиление ПВО по всем направлениям. В этом аспекте глава государства напомнил, как эффективно работают против вражеских ударных дронов украинские беспилотными-перехватчики.

"Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, знаете – дополнительное финансирование постоянно находится, и есть увеличение. Перехватчиков уже немало, но вопрос от производителей, относительно систем. То есть вопрос в количестве систем запусков соответствующих дронов. Надо их нарастить", – заметил президент.

Он также сказал, что уже сейчас "количество убытков увеличивается, а количество систем будет увеличиваться".

Почему Полтавщина, Черниговщина и Сумщина в эпицентре

"Сумская и Черниговская области были одними из направлений наступления врага. И вы помните, когда речь шла о российской летней и осенней кампании (в этом году), мы говорили, что с севера они могут желать идти на Чернигов, точно хотят наступления на Сумщине, а также говорили, что они точно будут двигаться в Запорожье", – напомнил Владимир Зеленский.

Однако, отметил он, "главная цель, в принципе, – Покровское направление".

"Черниговщина и Сумщина – это приграничные регионы. Удары по Полтаве – это намерение оставлять нас без топлива. Они бьют по нашей энергетике или по центру генерации нашего топлива. Российская задача – делать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике", – объяснил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, последний удар захватчиков по Полтавской области был осуществлен с применением ракет и БПЛА. – То есть, это была комбинированная атака. Пострадал целый ряд объектов энергоинфраструктуры, в том числе газовая инфраструктура.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко,"к сожалению, часть повреждений оказалась критической".

