'Часть повреждений является критической': министр МВД посетил Полтавщину после удара РФ по газодобывающей инфраструктуре. Фото

На Полтавщине после удара российских захватчиков по газодобывающей инфраструктуре спасателям удалось не допустить распространения огня. Но повреждения указанной инфраструктуры оказались критическими.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко по факту рабочей поездки на Полтавщину. Глава МВД сослался на доклад главы ГСЧС Андрея Даника.

"Спасатели сработали оперативно, привлекался опытный личный состав и специализированная техника. Удалось не допустить распространения огня. Однако, к сожалению, часть повреждений является критической", – отметил министр внутренних дел.

Что будет сделано

Тему нанесенных повреждений и как это повлияет на жизнь людей в регионе, Клименко отдельно обсуждал с главой Полтавской областной военной администрации Владимиром Когутом. Глава МВД пообещал, что силы, которые имеет его ведомство, направят на поддержку громад региона.

"Это – обустройство пунктов несокрушимости, которых только в ГСЧС есть 45, обеспечение бесперебойного питания объектов жизнеобеспечения населения и связи. Вызовы осенне-зимнего периода требуют оперативных решений, ведь враг не будет прекращать атаки на объекты критической инфраструктуры", – подчеркнул Клименко.

Он добавил, что МВД будет уделять особое внимание безопасности.

"В период отключений электроэнергии полиция действует по отдельным инструкциям: усиленное патрулирование авто- и пешими нарядами, увеличение количества антимародерских групп, постоянная прямая коммуникация с гражданами. Полтавщина полностью покрыта присутствием офицеров-спасателей, а ПОГи (полицейские офицеры громад, то есть, участковые – OBOZ.UA) работают в более 70% общин области", – отметил министр.

Что известно об ударе по Полтавщине

Комбинированная атака на Полтавскую области осуществлена с применением ракет и БпЛА. Пострадал целый ряд объектов энергоинфраструктуры, заявил глава Полтавской ОГА Владимир Когут.

По его словам, произошли попадания и падения обломков на разных локациях. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

После атаки на энергетику некоторые школы Полтавы переходят на онлайн-обучение, сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова. Кроме того, в городе есть проблемы с транспортом.

Как сообщал OBOZ.UA, также 2 октября из-за российской атаки город Нежин на Черниговщине полностью остался без света. Из-за этого, в частности, все учебные заведения с 6 октября переходят на дистанционное обучение.

