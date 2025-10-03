Удар по Полтавщине, блекаут в Шостке и графики в Черниговской области: что происходит с отключениями света в Украине

Россия в ночь на 3 октября вновь ударила по украинской энергетике – на этот раз от массированной атаки пострадали энергообъекты в Сумской и Полтавской областях. На Сумщине без света остался город Шостка и вся Шосткинская городская территориальная громада. В Черниговской области в то же время продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили представители местной власти и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения света на Сумщине: где нет света

Враг в результате ночного обстрела повредил энергообъект в Воронежском старостинском округе. был нанесен авиационный удар, сообщил мэр Шостки Николай Нога.

"Российский агрессор ночью нанес авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной громады... Город Шостка и все населенные пункты громады без электроэнергии Работают аварийно-восстановительные бригады! Убытки и потери уточняются", – отметил городской голова.

Наличие отключений подтверждают и в "Сумыоблэнерго". Отмечается, что кроме полностью обесточенного Шостинского района, частично без света остался Конотопский район.

Массированная атака на Полтавщину: что известно

Комбинированная атаку на Полтавскую области совершена с применением ракет и БпЛА. Пострадал целый ряд объектов энергоинфраструктуры, заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

"Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской громаде обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", – сообщил он.

После атаки на энергетику некоторые школы Полтавы переходят на онлайн обучение, сообщила секретарь Полтавского горсовета Катерина Ямщикова. Кроме того, в городе есть проблемы с транспортом:

движение транспорта по брусчатке по ул. Небесной Сотни полностью перекрыто из-за повреждения линии внешнего освещения;

маршруты № 32,36,39,58,65 следуют до остановки Богдана Хмельницкого;

с 9:30 светофор на перекрестке улиц Соборности – Сенная не работает в связи с заменой линий электропередач.

При этом накануне вечером "Полтаваоблэнерго" сообщало, что почасовых отключений света в области не ожидается. На момент публикации новости, других объявлений компания не делала.

График отключения света в Черниговской области: расписание на 3 октября

"Черниговоблэнерго" еще вечером 2 октября анонсировало продолжение почасовых отключений в области 3 октября. Отмечалось, что график приблизительный, ведь ситуация снова может измениться.

Согласно опубликованному расписанию, в каждой группе сет будет подавать по принципу 4 часа со светом – 6 часов без света. Еще по полчаса заложено на каждое переподключение.

"Ситуация в энергосети остается критической, поэтому возможны дополнительные аварийные отключения, предусмотреть которых сейчас энергетики не могут. Очень просим всех быть максимально экономными! Сейчас важен каждый сэкономленный киловатт-час", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, также 2 октября из-за российской атаки город Нежин на Черниговщине полностью остался без света. Из-за этого, в частности, все учебные заведения с 6 октября переходят на дистанционное обучение.

