Россия коварно ударила по критической инфраструктуре Донетчины: какие населенные пункты остались без света

В результате обстрела российских террористов часть Донецкой области осталась без электроэнергии. Обесточенной оказалась Дружковка и Константиновка. Кроме того, свет исчез в некоторых районах Краматорска.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что враг целенаправленно наносит удары по критической инфраструктуре.

"Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика. Органы власти и ответственные службы остаются на местах и продолжают работать", – отметил Филашкин.

Он подчеркнул, что специалисты немедленно восстановят электроснабжение, как только позволит ситуация с безопасностью.

Отметим, что украинские мониторинговые каналы около 19:20 сообщили, что зафиксировали "скоростную цель" на Краматорск.

А уже через несколько минут в городе прогремел взрыв. После этого в некоторых районах Краматорска исчез свет.

Удары по энергетике

Российские оккупанты в последние дни усиленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Так, 1 октября, оккупанты ударили по энергетическому объекту в Славутиче Киевской области. Город остался без света и частично без воды.

Поскольку Славутич является городом-спутником Чернобыльской АЭС, то из-за удара по нему российских террористов на атомной станции произошел блэкаут.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в результате атаки армии РФ был обесточен новый безопасный конфайнмент. Этот объект является критически важным, ведь именно он изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает утечку радиоактивных материалов в окружающую среду.

Также серьезные проблемы со светом начались в Черниговской области.

Вечером 1 октября на Черниговщине ввели графики отключения электроэнергии после массированного удара армии РФ по энергетической инфраструктуре региона. Ограничения начали действовать с 20:00.

В четверг, 2 октября, из-за российской атаки город Нежин на Черниговщине полностью остался без света. Из-за этого, в частности, все учебные заведения с 6 октября переходят на дистанционное обучение.

3 октября, из-за большого количества ударов по энергообъекту в Шостке весь город и 38 населенных пунктов Шосткинской общины остались без света.

Примечательно, что российские захватчики начали атаковать украинскую энергетику в осенний период, когда по всей Украине началось похолодание.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия сменила цель ударов по энергетике Украины. Причиной масштабных отключений электроэнергии в Украине является не недостаток генерации, а проблема с распределительными системами. Ведь именно по ним бьет враг, тогда как раньше целями были объекты, производящие ресурс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!