Город без электроснабжения и частично без воды: РФ нанесла удар по энергообъекту Киевской области

Российская армия нанесла удар по энергетическому объекту в Киевской области, в частности в городе Славутич – город остался без света и частично без воды. Власти призывают жителей пользоваться пунктами несокрушимости, сохранять спокойствие и готовиться к временным перебоям коммунальных услуг.

Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев. Местные энергетики уже работают над возобновлением снабжения, но ситуация остается сложной.

По состоянию на 17:03 мониторы продолжают сообщать о продолжающейся атаке – Черниговщина под массированным ударом дронов-камикадзе типа "Шахед". Зафиксировано не менее 30 таких беспилотников, которые кружат в небе региона, угрожая объектам критической инфраструктуры и жилым районам.

Особенно сейчас пострадал город Славутич. После взрывов на подстанции №330 там возник сильный пожар, город остался без света. Из-за аварии пришлось вводить графики подачи воды, а водоканал перешел на резервные источники водоснабжения.

"Мы пытаемся перейти на другие источники, время уточняется. Резерв водоканала, вода будет по часам. Следите за объявлениями. Будет питание на системы связи", – говорится в сообщении мэра.

По его словам, в городе также развернули пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны, приготовить еду. "Прошу терпения, все это требует времени. Выстоим, как выстояли в 22-м году. Перед самым отопительным сезоном нас коварно запугивают. Но мы вместе. И победим!" – отмечает Фомичев.

По словам мэра, регион уже не впервые подвергается ударам по энергетической инфраструктуре и активно готовится к последствиям атак. Ситуация в области остается напряженной, службы работают в усиленном режиме, чтобы возобновить электроснабжение и обеспечить бесперебойную работу коммунальных систем.

