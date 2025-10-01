На Черниговщине ввели графики отключений света: после российских обстрелов в области дефицит мощности

На Черниговщине ввели графики отключения электроэнергии после массированного удара армии РФ по энергетической инфраструктуре региона. Ограничения начали действовать с 20:00 1 октября.

Видео дня

В Черниговоблэнерго отметили, что из-за дефицита мощности невозможно одновременно запитать всех потребителей и ситуация стала критической. Однако специалисты заверили, что это временно, а восстановительные работы на поврежденных объектах уже продолжаются.

"Уважаемые потребители Черниговщины и города Славутич! Вынуждены констатировать, что ситуация в системе энергоснабжения нашей области мегакритическая!" – отметили специалисты.

Как будут действовать графики отключения света

В графике почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) будут задействованы сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света).

Энергетики призвали учитывать, что в графике отдельно отмечено время на переподключение – в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться.

"Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень большой, однако в нынешних условиях не имеем другого выбора", – заявили в Черниговоблэнерго.

Отмечается, что это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах. Эти работы будут продолжаться круглосуточно, но, конечно же, с учетом ситуации с безопасностью.

"Как бы это ни было сложно, просим отнестись к введению ГПВ с пониманием. Только так мы сможем предотвратить еще большую катастрофу в энергосистеме", – отметили энергетики.

Как проверить информацию об очередях отключения света

В Черниговоблэнерго объяснили, что проверить информацию относительно очередей отключений света и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на сайте Черниговоблэнерго – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

– https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts в Viber-боте – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

– https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber в Telegram-боте – tg://resolve? domain=ChernigivOEbot.

Перечень адресов, которые внесены в группы отключений электроэнергии, также содержится на сайте Черниговоблэнерго по ссылке.

Что предшествовало

В среду, 1 октября, около 16:00 российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины и Киевщины. В результате обстрелов были поражены важные объекты, что привело к масштабной аварии в сети и отключению электроснабжениядля 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.

Электроэнергия отсутствует в части громад Черниговщины и в городе Славутич, где также есть проблемы с водоснабжением. Власти призвали жителей пользоваться пунктами несокрушимости и готовиться к временным перебоям коммунальных услуг.

Местные энергетики уже работают над восстановлением снабжения, но ситуация остается сложной.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре повышение тарифов на электроэнергию для населения не произойдет. Отмечается, что в отопительном сезоне 2025-2026 годов тарифы на тепло и горячую воду также останутся неизменными

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!