На Черниговщине ввели графики отключений света: после российских обстрелов в области дефицит мощности
На Черниговщине ввели графики отключения электроэнергии после массированного удара армии РФ по энергетической инфраструктуре региона. Ограничения начали действовать с 20:00 1 октября.
В Черниговоблэнерго отметили, что из-за дефицита мощности невозможно одновременно запитать всех потребителей и ситуация стала критической. Однако специалисты заверили, что это временно, а восстановительные работы на поврежденных объектах уже продолжаются.
"Уважаемые потребители Черниговщины и города Славутич! Вынуждены констатировать, что ситуация в системе энергоснабжения нашей области мегакритическая!" – отметили специалисты.
Как будут действовать графики отключения света
В графике почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) будут задействованы сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света).
Энергетики призвали учитывать, что в графике отдельно отмечено время на переподключение – в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться.
"Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень большой, однако в нынешних условиях не имеем другого выбора", – заявили в Черниговоблэнерго.
Отмечается, что это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах. Эти работы будут продолжаться круглосуточно, но, конечно же, с учетом ситуации с безопасностью.
"Как бы это ни было сложно, просим отнестись к введению ГПВ с пониманием. Только так мы сможем предотвратить еще большую катастрофу в энергосистеме", – отметили энергетики.
Как проверить информацию об очередях отключения света
В Черниговоблэнерго объяснили, что проверить информацию относительно очередей отключений света и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте Черниговоблэнерго – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте – tg://resolve? domain=ChernigivOEbot.
Перечень адресов, которые внесены в группы отключений электроэнергии, также содержится на сайте Черниговоблэнерго по ссылке.
Что предшествовало
В среду, 1 октября, около 16:00 российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины и Киевщины. В результате обстрелов были поражены важные объекты, что привело к масштабной аварии в сети и отключению электроснабжениядля 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.
Электроэнергия отсутствует в части громад Черниговщины и в городе Славутич, где также есть проблемы с водоснабжением. Власти призвали жителей пользоваться пунктами несокрушимости и готовиться к временным перебоям коммунальных услуг.
Местные энергетики уже работают над восстановлением снабжения, но ситуация остается сложной.
