Россия изменила цель ударов по энергетике Украины: что атакует теперь

Причиной масштабных отключений электроэнергии в Украине является не недостаток генерации, а проблема с распределительными системами. Ведь именно по ним бьет Россия, тогда как ранее целями были объекты, производящие ресурс.

Об этом рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: по состоянию на утро 3 октября без энергоснабжения в Украине находились около 120 тыс. потребителей.

"Парадоксальная ситуация. Электричества в целом сейчас хватает и генерационных возможностей более чем достаточно, как для этой погоды. Но украинцы не имеют доступа к электричеству из-за того, что поражены распределительные сети", – говорится в сообщении.

Харченко объяснил: проблема в том, что несмотря на то, что речь идет небольших подстанциях, очень часто для небольшого городка этот объект является единственным источником электроэнергии. Усугубляет же ситуацию то, что под удар попадают "сотни и тысячи" таких подстанций.

"И сейчас мы видим, что недостаточно готовы именно региональные распределительные сети", – констатировал специалист.

Отключения света зимой 2025-2026: какие прогнозы

В целом же в Украине растет угроза российских ударов по энергетической инфраструктуре. Особенно бдительными, по словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, украинцам стоит быть после 10 октября.

"Поэтому подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Видим в других городах, что враг бьет по инфраструктуре", – отметил Марцинкив.

Впрочем, даже в этом случае речь идет об аварийных отключениях непосредственно из-за последствий обстрелов, а не о постоянных графиках. По ожиданиям специалистов, у украинской энергосистемы есть возможность избежать ГПО – но только в случае отсутствия систематических массированных ударов.

"Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии. В целом энергосистема планово готовится к зиме, но ее успешная работа будет зависеть от интенсивности вражеских ударов и скорости проведения восстановительных работ", – сообщили в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия изменила главную цель ударов по энергетике Украины. Вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, страна-агрессор начала бить по объектам газодобычи и газотранспортной системы, чтобы сорвать окончательный отказ Украины и ЕС от российских энергоносителей.

