Большой город на Черниговщине полностью без света: учебные заведения переходят на дистанционку, – городской голова

В четверг, 2 октября, из-за российской атаки город Нежин на Черниговщине полностью остался без света. Из-за этого, в частности, все учебные заведения с 6 октября переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола. Чиновник также рассказал, что воду в населенном пункте будут подавать по графику.

"Объекты критической инфраструктуры обеспечены альтернативными источниками питания, в городе разворачивают 8 пунктов несокрушимости, чтобы люди могли подзарядиться", – рассказал мэр Нежина.

По информации Черниговоблэнерго ситуация остается очень сложной.

Ситуация в регионе

2 октября глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что ситуацию в городе и области отработали с министром МВД Игорем Клименко, первым заместителем Минэнерго Артемом Некрасовым и заместителем председателя ГСЧС Украины Алексеем Мигриным.

"Мы готовились. Алгоритмы действий всех служб наработаны. Ситуация в энергосистеме – критическая. Это результат удара по подстанции в Славутиче. Задача №1 – запитать энергообъекты. Наши сейчас работают от альтернативных источников. Запас горючего – на контроле. Почасовые отключения света – вынужденная мера: сейчас 3 часа со светом, 6 - без света. Впрочем, кроме отключений по графику, энергетики вынуждены дополнительно применять и аварийные отключения также", – подчеркнул чиновник.

Ситуация на Черниговщине сейчас находится на контроле правительства. Привлечены Минэнерго, МВД, ГСЧС, Нацполиция, другие органы власти.

"Далее – мобильная связь. Операторы знают, как действовать и обеспечивают стабильность. Проблематику отрабатываем", – рассказал Чаус.

По его словам по области уже развернуто более 200 пунктов несокрушимости. Там можно подзарядить гаджеты или согреться. В случае необходимости таких ячеек будет больше.

Детали

Вода. Часть насосных станций работают на генераторах. Впрочем, возможны перебои. При необходимости – будет организован подвоз питьевой воды.

Образование. В Чернигове школы до конца недели перешли на "дистанционку". Садики сегодня не работали. В каждом обществе учебные заведения решают, в каком режиме функционировать – онлайн или офлайн. Это зависит от ситуации с безопасностью, наличия укрытий и генераторов.

"Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Энергетики – круглосуточно. Спасибо. Стоим", – резюмировал ситуацию в регионе чиновник.

Что предшествовало

1 октября российская армия нанесла удар по энергетическому объекту в Киевской области, в частности в городе Славутич – город остался без света и частично без воды. Также электроэнергия отсутствует в части общин Черниговщины. Власти призывают жителей пользоваться пунктами несокрушимости и готовиться к временным перебоям коммунальных услуг. Также из-за обстрела опаздывал региональный поезд Славутич – Фастов-1 .

Вечером 1 октября на Черниговщине ввели графики отключения электроэнергии после массированного удара армии РФ по энергетической инфраструктуре региона. Ограничения начали действовать с 20:00.

Кроме того, в среду, 1 октября, на Чернобыльской атомной электростанции возникла чрезвычайная ситуация в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области. Из-за перебоев напряжения ГСП "Чернобыльская АЭС" осталось без стабильного электроснабжения.

