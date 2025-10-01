На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут из-за российского обстрела: обесточен конфайнмент – Минэнерго

В среду, 1 октября, на Чернобыльской атомной электростанции возникла чрезвычайная ситуация в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области. Из-за перебоев напряжения ГСП "Чернобыльская АЭС" осталось без стабильного электроснабжения.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в результате атаки армии РФ был обесточен Новый безопасный конфайнмент. Этот объект является критически важным, ведь именно он изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает утечку радиоактивных материалов в окружающую среду.

"Из-за вражеского обстрела энергообъекта в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте", – отметили в ведомстве.

На ЧАЭС обесточен конфайнмент

Специалисты уже проводят работы по восстановлению электроснабжения, чтобы предотвратить выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В среду, 1 октября, около 16:00 российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины и Киевщины. В результате обстрелов были поражены важные объекты, что привело к масштабной аварии в сети и отключению электроснабжениядля 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.

Электроэнергия отсутствует в части громад Черниговщины и в городе Славутич, где также есть проблемы с водоснабжением. Власти призвали жителей пользоваться пунктами несокрушимости и готовиться к временным перебоям коммунальных услуг.

Вечером 1 октября на Черниговщине ввели графики отключения электроэнергии после массированного удара армии РФ по энергетической инфраструктуре региона. Ограничения начали действовать с 20:00.

