Зерновое эмбарго: Украина пригрозила ответить Польше жалобой в ВТО

Украина обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), если Польша и другие страны-соседи снова введут односторонние запреты на импорт украинского зерна. Это может произойти, если Еврокомиссия не продлит централизованные торговые ограничения после 15 сентября.

Видео дня

Об этом заявил торговый представитель Украины, замминистра экономики Тарас Качка в ходе дискуссии, организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС). По словам чиновника, позиция Польши не только неприемлема для Украины, но и нарушает правила международной торговли.

"Польша считает, что нет другого инструмента, кроме как запрет, хотя мы так не считаем… Наш ответ Польше будет идти в ВТО, потому что мы всему миру должны показать, что мы не хотим толерировать такие ограничения", – сказал Качка.

Он уточнил, что внутренний польский рынок не является для Украины принципиальным с точки зрения экспорта зерна. Но проблема заключается не в этом, а в самом подходе и отношении к торговым правилам.

"Проблема в том, что Польша считает возможным просто ограничить торговлю четырьмя товарами, через ЕК или самостоятельно... И если это национальные ограничения, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Где гарантия, что завтра вы не ограничите торговлю другими товарами?.. Не для того 70 лет выстраивали систему торговли, чтобы позволять такие резкие ограничения", – объяснил торговый представитель Украины.

Качка также уточнил что у Украины также есть возможность обжаловать действия Польши в ЕС, так как они будут нарушать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговле, сообщает "Интерфакс-Украина". Однако, как отметил торгпред, жалоба в ВТО будет более эффективной.

Напомним, Польша, Венгрия и Словакия настаивают на продлении запрета на импорт зерна из Украины. В то же время Румыния не будет добиваться одностороннего запрета. А Болгария будет настаивать на продлении запрета на подсолнечник, нерафинированное масло и сухое молоко, но не на пшеницу.

Более того, Польша и Венгрия угрожают единолично перекрыть свои границы для украинского зерна, если ЕС не примет решение продлить запрет на импорт до 17 сентября. Фермеры в этих государствах недовольны, что дешевое зерно из Украины попадает на их территорию.

В целом централизованный запрет на импорт в страны ЕС, которые граничат с Украиной, сельскохозяйственных продуктов из нашей страны действует со 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые вводились отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны были действовать до начала июня 2023 года.

Срок действия запрета истекает 15 сентября. Однако ряд стран-соседей Украины требует продлить его до конца 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фермеры столкнулись с серьезными проблемами после того, как Россия вышла из зернового соглашения и начала массированные атаки на украинские порты в Черном море. Альтернативные пути экспорта оказались для многих предприятий слишком дорогими, и теперь аграрии не знают, как продать продукцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!