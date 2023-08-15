Урожай будет гнить на складах: из-за России украинские фермеры не могут продать зерно – AP

Украинские фермеры столкнулись с серьезными проблемами после того, как Россия вышла из зернового соглашения и начала массированные атаки на украинские порты в Черном море. Альтернативные пути экспорта оказались для многих предприятий слишком дорогими, и теперь аграрии не знают, как продать продукцию. Это может привести к тому, что урожай зерна с таких ферм останется гнить на складах или даже в полях.

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Один из таких примеров – 67-летний Виктор Цвик из Киевской области, пишет Associated Press (AP). Он изо всех сил старается спасти свой бизнес, но так и не знает, что теперь делать с урожаем и как платить 77 работникам фермы.

"Слишком больно говорить об этом... Что я мог чувствовать в этой ситуации? Это большое горе для всех", – поделился фермер с изданием.

Ферма Цвика производит не только зерно, но и козьи сыры, молоко, кефир и йогурты. Однако именно пшеница была основным источником доходов предприятия. При этом 90% зерна экспортировалось через Одесский порт, который теперь заблокирован.

Цвик столкнулся с дилеммой, ведь его урожай-2023 оказался на 20% выше, чем в прошлом году. Затраты на логистику сделали доставку зерна слишком дорогой. Даже в прошлом году у Цвика осталось 1500 тонн зерна, которое он не смог продать. В этом году фермер боится не продать вообще ничего.

"Продукция Цвика добиралась до Индии и бедных стран Северной Африки. Теперь единственными вариантами являются более дорогостоящие автомобильные, железнодорожные и речные маршруты через Европу. Его зерно, скорее всего, будет лежать на складах, что обойдется ему в десятки тысяч долларов убытков", – отмечает издание.

Ферме уже пришлось перейти на "бартерные" схемы с поставщиками, когда часть урожая обменивается на удобрения. Также Цвик планирует производить продукты, которые проще экспортировать, например, подсолнечное и рапсовое масло. Это снизит зависимость предприятия от экспорта зерна, но уже не в текущем сезоне.

"Это стратегии, к которым Цвик прибегнул во времена отчаяния, чтобы удержать ферму на плаву. Но он не рассчитывает на прибыль: безубыточность – лучшее, на что он может надеяться. Но даже это лучше, чем у других знакомых ему фермеров", – резюмировало издание.

Такая ситуация уже приводит к тому, что украинские фермеры сокращают посевы, говорят аналитики. В этом году количество кукурузы и пшеницы на полях снизилось почти на 40% по сравнению с довоенным уровнем. А от украинского продовольствия зависит жизнь людей в голодающих странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции призвали срочно восстановить зерновое соглашение. Там уверены: дунайские порты не смогут заменить Черное море в части экспорта продовольствия, из-за чего Китай и Африка не получат достаточно зерна.

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