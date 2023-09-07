Ряд стран Европы настаивают на продлении запрета на зерно из Украины: стало известно, кто высказался против

Польша, Венгрия, Словакия настаивают на продлении запрета на зерно в Украине. При этом ряд стран, в частности, Франция, Германия и Австрия не поддерживают это решение.

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По словам источников Bloomberg, Польша, Венгрия и Словакия продолжают добиваться продолжения запрета на импорт зерна из Украины до конца года, предупреждая о сбоях на внутренних рынках. Болгария, хоть и выражала обеспокоенность, оставалась гибкой на встрече послов стран ЕС 6 сентября.

Другой чиновник сказал, что Румыния не будет добиваться одностороннего запрета. Болгария будет настаивать на продлении запрета на подсолнечник, нерафинированное масло и сухое молоко, но не на пшеницу, заявил министр сельского хозяйства Кирилл Ватев.

Тринадцать государств-членов, включая Францию, Германию и Австрию, не поддерживают продолжение, сказали источники. Польша и Венгрия также предлагают перечислить финансовую поддержку непосредственно украинским экспортерам, с чем Франция не согласна, добавили они.

Украина предупредила, что будет оспаривать любое продление запрета на импорт зерна в арбитражную группу. Она полагалась на экспортные каналы соседям ЕС после того, как Россия вышла из зерновой сделки, которая разрешала экспорт через ее черноморские порты. В апреле Польша запретила импорт после демонстраций фермеров, которые жаловались на приток зерна, снизивший их цены, за которыми последовали другие четыре пограничных страны.

Ранее первая вице-премьер-министр – министер экономики Юлия Свириденко заявила, что украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты. По ее словам, этот торговый путь хоть и нишев, но уже пользуется популярностью.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишев, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговли между нашими странами и после войны", – сказала Свириденко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина запустила альтернативный маршрут морского экспорта из Черноморских портов. Корабли сразу попадают в территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем двигаются к месту своего назначения. Теоретически такой путь мог бы заменить "зерновое соглашение".

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