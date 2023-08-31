Венгрия и Польша закрывают границу с Украиной для агропродукции: ЕС категорически против

Польша и Венгрия угрожают единолично перекрыть свои границы для экспорта украинского зерна, если ЕС не примет решение продлить запрет после 17 сентября. Также против украинской агропродукции выступают Болгария, Словакия и Румыния. Фермеры в этих государствах недовольны, что дешевое зерно из Украины попадает на их территорию.

Видео дня

Как пишет издание DW, по информации Яна Беньяша, управляющего фермерского кооператива в деревне Лака, в 2022 году около 80 процентов зерна из Украины шло на экспорт через Польшу, и значительная его часть "просачивалась на местные рынки, снижая цены". Украинское зерно на границе было на 20 процентов дешевле польского, добавляет он. При этом в центристской Польской народной партии (PSL) утверждают, что в Польшу "просачивается" около трети украинского зерна, хотя доказательств этому нет.

Впрочем, есть и мнение, что все это - слухи, раздуваемые в рамках гибридной войны Россией, которая стремится вбить клин между поляками и украинцами.

Информационное агентство Wirtualna Polska провело расследование, в ходе которого выяснилось, какие польские компании покупали в 2022 году дешевое украинское зерно, а затем продавали его на польском рынке по более высокой цене. Результаты расследования показали, что некоторые из крупнейших покупателей предположительно связаны с высокопоставленными политиками PiS. Польское правительство обещало опубликовать собственный список компаний, купивших дешевое украинское зерно, но до сих пор не сделало этого.

Пять стран ЕС против возобновления импортаВ Польше, являющейся одним из самых близких и энергичных союзников Киева в борьбе против российской агрессии, растет недовольство издержками, связанными с активной поддержкой Варшавой Украины. Этим в условиях предстоящих осенью 2023 года парламентских выборов активно пользуется крайне правый альянс "Конфедерация", который, согласно опросам, поддерживает сейчас 12-13 процентов избирателей.

Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь, сообщает издание Agrarszektor, угрожает ужесточить запрет. По его словам, если ЕС не продлит запрет на импорт некоторых украинских зерновых, который заканчивается 15 сентября, Венгрия не только закроет границы для украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, но и расширит перечень до 24 продуктов.

Венгерский министр аргументирует это защитой внутреннего рынка. Польша настаивает на решении Еврокомиссии продлить запрет экспорта украинского зерна в Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию. Если это решение не примут, Польша может попытаться ввести запрет в одностороннем порядке, однако это может привести к ответным ограничениям со стороны Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!