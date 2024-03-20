В украинских обменниках отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках значительно вырос курс доллара – прежде всего, в продаже. Так, утром 20 марта они покупают валюту в среднем по 38,83 грн, что на 1 коп. выше, чем днем ранее, а продают по 39,55 грн – дороже сразу на 35 коп.

Вырос курс наличного доллара и в банках. Утром 20 марта они выставили его на среднем уровне 38,8/39,3 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 9 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 38,3-39 грн. Так:

ПриватБанк – 38,7 грн;

ПУМБ – 38,9 грн;

Укрсиббанк – 38,7 грн;

Универсал Банк – 38,3 грн;

Креди Агриколь Банк – 39 грн.

Продают же они ее по 39,3-39,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,3 грн;

ПУМБ – 39,4 грн;

Укрсиббанк – 39,3 грн;

Универсал Банк – 39,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,6 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Официальный курс пробил важную планку

В то же время, НБУ снова обновил официальный курс доллара до исторического рекорда – уже 3-й раз подряд. На 20 марта он рассчитал его на уровне 39,13 грн, что сразу на 16 коп. превышает прежний рекорд, установленный на 19 марта. И который, как и его "предшественник" продержался тоже лишь сутки.

Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка все еще не стоит. Ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Кроме того, как ранее объяснил зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет с долларом в банках и обменниках

В то же время, на текущей неделе (18-24 марта) формирование курсов будет происходить на базе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. При этом обменники могут еще и учесть дополнительную маржу – "в случае превалирования спроса над предложением".

В целом же, отметил он, ситуация на рынке будет развиваться "по уже устоявшимся канонам частичной либерализации". В частности, частые курсовые колебания будут происходить под сопровождение "эффективной тактики НБУ по установлению равновесия между спросом и предложением".

"Следовательно, курсу национальной валюты не угрожают ни обвал, ни резкий рост", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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