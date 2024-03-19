Доллар пробил важную планку: официальный курс обновлен до исторического рекорда

НБУ снова обновил официальный курс доллара до исторического рекорда – уже 3-й раз подряд. На 20 марта он рассчитал его на уровне 39,13 грн, что сразу на 16 коп. превышает текущий рекорд, установленный на 19 марта. И который, как и его "предшественник" продержался тоже лишь сутки. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка все еще не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом НБУ. Зампредседателя которого Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет с наличным курсом

В то же время, со 100-% уверенностью предугадать, как наличный рынок отреагирует на исторический рост официального курса, нельзя. Однако можно предположить, что 20 марта курс наличного доллара вырастет.

Так, к примеру, произошло 19 марта. Утром обменники выставили его на среднем уровне в 38,82/39,2 грн (покупка/продажа), что было на 14 коп. выше в покупке и сразу на 23 коп. в продаже, чем днем ранее.

Банки же определили стоимость наличного доллара в средние 38,7/39,21 грн (покупка/продажа). Что на 20 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и на 21 коп. – в продаже.

К вечеру 19 марта же обменники еще больше повысили курс – до средних 38,91/39,37 грн (покупка/продажа).

Подрос наличный курс и в банках. Которые:

покупают доллар в среднем по 38,8 грн;

продают – по 39,28 грн.

Впрочем, и здесь паниковать не стоит. Ведь как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца текущей недели (24 марта) наличный курс будет находиться в пределах от 38,5 до 39,5 грн. Т.е., максимальная точка еще не достигнута.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!