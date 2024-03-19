Прогноз по доллару сбывается: в украинских обменниках взлетел курс

Украинские обменники резко повысили курс доллара. Утром 19 марта они выставили его на среднем уровне в 38,82/39,2 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. выше в покупке и сразу на 23 коп. в продаже, чем днем ранее.Впрочем, ситуация соответствует данному ранее прогнозу – в банковском секторе ожидали роста стоимости американской валюты на текущей неделе.

Сами банки же тоже повысили курс. Утром 19 марта они определили стоимость наличного доллара в средние 38,7/39,21 грн (покупка/продажа), что:

на 20 коп. выше в покупке, чем днем ранее;

на 21 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 38,25-39 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,6 грн;

Укрэксимбанк – 38,7 грн;

ПУМБ – 38,7 грн;

Сенс Банк – 39 грн;

Укрсиббанк – 38,7 грн;

Универсал Банк – 38,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,8 грн.

Продают же они его по 39,2-39,4 грн. Так:

ПриватБанк – 39,2 грн;

Укрэксимбанк – 39,3 грн;

ПУМБ – 39,2 грн;

Сенс Банк – 39,4 грн;

Укрсиббанк – 39,3 грн;

Универсал Банк – 39,35 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Новый рекордный курс от НБУ

Резкое подорожание наличного доллара произошло после того, как официальный курс в очередной раз побил исторический рекорд. На 19 марта Нацбанк рассчитал его на уровне 38,97 грн, что сразу на 17 коп. превышает предыдущий максимум – действовавший 18 марта.

В то же время, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Кроме того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Также не стоит забывать, что хотя рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины, после этого не редко происходит снижение. Причем значительное. К примеру:

Что будет с валютой в банках и обменниках

В целом же на текущей неделе (18-24 марта) в Украине ожидается заметный рост курса доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, он будет находится в пределах от 38,5 до 39,5 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, формирование курсов будет происходить на базе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений. При этом обменники могут еще и учесть дополнительную маржу – "в случае превалирования спроса над предложением".

В целом же, отметил он, ситуация на рынке будет развиваться "по уже устоявшимся канонам частичной либерализации". В частности, частые курсовые колебания будут происходить под сопровождение "эффективной тактики НБУ по установлению равновесия между спросом и предложением".

"Следовательно, курсу национальной валюты не угрожаю ни обвал, ни резкий рост", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2023 году, больше всего было долларов. При этом чаще всего – в 99% случаев – фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

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