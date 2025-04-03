В США ждут делегацию из Украины из-за соглашения об ископаемых: министр раскрыл детали

Украина отправит в США переговорную группу, чтобы достичь консенсуса по соглашению о полезных ископаемых. Кроме того, чтобы усилить свои позиции, страна наняла группу юристов.

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Об этом изданию Bloomberg заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, в американской администрации ожидают визита украинской делегации позже на этой неделе или в начале следующей.

Бессент добавил, что украинцы наняли адвокатов и что соглашение "готово с нашей стороны", то есть со стороны США. "Мы считаем, что это соглашение очень важно для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", – отметил он.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Украине "большими проблемами", если ее президент Владимир Зеленский откажется от соглашения о редкоземельных металлах. "Он пытается отказаться от соглашения о редкоземельных металлах, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", – сказал американский лидер.

Комментируя ситуацию с соглашением, Зеленский заявил, что Украина только 28 марта получила официальный проект документа, в котором содержатся положения, ранее уже отклоненные украинской стороной. "Это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отвергали", – отметил Зеленский во время брифинга.

Как США и Украина пытаются заключить соглашение о минеральных ресурсах

Трамп и Зеленский должны были подписать соглашение о редкоземельных ископаемых в конце февраля. Предполагалось, что сначала будет заключено рамочное соглашение, однако Вашингтон сразу же предложил полноценный договор, предусматривающий контроль США над энергетической и добывающей отраслями Украины. Впрочем, из-за дипломатического спора, возникшего прямо в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом документ не был подписан.

1 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что 28 марта МИД получил обновленное соглашение и уже начал консультации с американской стороной по тексту документа. В нем оказалось еще больше требований, чем было раньше – теперь он охватывает не только редкоземельные металлы, а все минеральные ресурсы Украины, но в Белом доме убрали требование потребовали передать под американское управление атомные электрические станции.

"Состоялся уже один раунд этих консультаций. Украинская сторона настроена на заключение документа, который отвечал бы взаимно национальным интересам", – сказал Сибига 1 апреля.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия и США начали переговоры о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов. При этом в России утверждают, что поскольку у них таких ресурсов больше, чем у Украины, перспективы ее сотрудничества с США в области их добычи и переработки могут быть достаточно широкими.

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