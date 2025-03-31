Россия и США договариваются о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов: что заявили у Путина

Россия и США начали переговоры о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов. При этом в самой России утверждают, что поскольку в них таких ресурсов больше, чем у Украины, перспективы ее сотрудничества с США в области их добычи и переработки могут оказаться довольно широкими.

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"Редкоземельные металлы – важная сфера для сотрудничества. И, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", – сообщил росСМИ главный переговорщик Владимира Путина на переговорах с США Кирилл Дмитриев.

В то же время, отмечается в материале, по информации Дмитриева, некоторые компании уже проявили интерес к проектам. А по словам самого Владимира Путина, у России "на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине".

В связи с этим, утверждается, перспективы сотрудничества России и США в области добычи и переработки редкоземельных металлов "могут оказаться довольно широкими". Ведь, говорят авторы материала, "Штаты зависят от импорта этой группы элементов".

Впрочем, признается, что ряд факторов могут помешать совместной работе США и России по добыче ископаемого последней. В частности:

введенные против РФ санкции и поддержка Штатами Украины в войне с Россией;

запрет американским компаниям инвестировать в российские месторождения.

"Без этого соглашения останутся ими лишь на бумаге", – констатируют аналитики.

Усложнить процесс, отмечается, может также то, что месторождения российских редкоземельных металлов находятся в удаленных районах, где инфраструктуры "либо нет, либо она слабо развита". Что делает их добычу сложной и затратной.

"Это значит, что нужны средства на строительство производственных и вспомогательных объектов", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения по редкоземельным металлам. По словам Трампа, если Украина выйдет из этой договоренности, Зеленский столкнется с "большими проблемами".

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