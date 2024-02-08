В ЕС хотят ввести санкции против бывшего охранника Путина – Bloomberg

В рамках нового – 13-го – пакета санкций против России Евросоюз может наложить ограничения на более 60 физических лиц – в т.ч., бывшего охранника президента России Владимира Путина Алексея Дюмина, ныне находящегося на должности губернатора Тульской области. Также ограничения могут ввести против 55 компаний, занимающихся, в частности производством оружия, а также ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными компаниями.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: санкции также будут нацелены на судоходные компании, обеспечивающие транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из КНДР в Россию.

"Текущие предложения также включают внесение в санкционные списки нескольких директоров компаний, военных и других чиновников, политиков. В том числе Алексея Дюмина – бывшего охранника президента России Владимира Путина и нынешнего губернатора Тульской области. Однако в процессе согласования позиции в санкционном списке могут измениться", – говорится в сообщении.

"Легкий" пакет санкций

В целом же, отмечают аналитики, 13-й пакет санкций будет ограниченным. Как сообщалось ранее, в него не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных российских компаний.

Вероятной же причиной "легкости" санкций является стремление Еврокомиссии принять новый пакет ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Соответственно, чем более легкими будут его положения, тем быстрее будет идти переговорный процесс.

Как отметили аналитики Reuters, ожидается, что новый пакет ограничений расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения, т. е. предметы, которые могут служить как в повседневной жизни, так и на поле боя для создания оружия, например беспилотников.

"Европейская комиссия не будет добавлять никаких новых запретов на импорт в свой следующий пакет санкций против России. Комиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами – для его быстрого принятия", – рассказали они.

Впрочем, отмечается, несмотря на всю ожидаемую легкость предстоящих санкций, антироссийские ограничения ЕС усиливать все же будет. В частности, против российского импорта.

Тем не менее реализовано это может быть, подчеркивается, уже в 14-м пакете. Который, как ожидается, ЕК предложит вскоре после принятия 13-го пакета.

"После принятия 13-го пакета санкций Комиссия быстро предложит 14-й пакет мер. Который может включать некоторые новые запреты на импорт", – рассказали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, страны "Большой семерки" (G7) намерены усилить нефтяные санкции против России. Для этого они хотят ограничить использование Россией ее "теневого флота" для транспортировки нефти.

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