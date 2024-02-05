ЕС готовит "легкие" санкции против России – Reuters о будущем 13-м пакете ограничений

В очередной – 13-й – пакет санкций Евросоюза против России не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных российских компаний. Вероятной причиной этого является стремление Еврокомиссии принять новый пакет санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Соответственно, чем более легкими будут его положения, тем быстрее будет идти переговорный процесс.

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О будущих ограничениях рассказали в Reuters. Там отметили: новых запретов на импорт в 13-м пакете санкций не будет даже несмотря на "призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта – например, алюминий".

"Европейская комиссия не будет добавлять никаких новых запретов на импорт в свой следующий пакет санкций против России. Комиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами – для его быстрого принятия", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: такая спешка продиктована желанием Еврокомиссии "оформить" санкции до 24 февраля – годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. "Предложение ЕК может поступить уже на этой неделе", – говорится в материале.

Что будет в 13-м пакете санкций против России

Как отметили аналитики, ожидается, что новый пакет ограничений расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения. Т.е., предметы, которые могут служить как в повседневной жизни, так и на поле боя для создания оружия, например, беспилотников.

Также будут введены санкции против "сотен юридических и физических лиц". Однако никаких крупных названий компаний не прогнозируется.

Антироссийские санкции все-равно хотят усиливать

Впрочем, отмечается, несмотря на всю ожидаемую легкость предстоящих санкций, антироссийские ограничения ЕС усиливать все же будет. В частности, против российского импорта.

Тем не менее, реализовано это может быть, подчеркивается, уже в 14-м пакете. Который, как ожидается, ЕК предложит вскоре после принятия 13-го пакета.

"После принятия 13-го пакета санкций Комиссия быстро предложит 14-й пакет мер. Который может включать некоторые новые запреты на импорт", – рассказали авторы материала.

Впрочем, констатируется, санкционных позиций по которым страны ЕС могли бы прийти к единодушному согласию, осталось не так много. Ведь ограничения уже были введены против "многих дорогостоящих товаров" – в частности:

морского импорта российской нефти;

алмазов.

Усугубляет же ситуацию, отмечается, то, что санкции против критически важных для России отраслей пока "считаются не обсуждаемыми". Речь, в частности, о:

ядерном топливе

сжиженном природном газе.

Придуман способ финансировать Украину за счет России

В то же время, по данным Bloomberg, Европейский Союз и страны G7 ("Большой семерки") ищут способы применения замороженных активов России для финансирования Украины. В частности, они обсуждают план использования более 250 млрд долларов из заблокированных активов Центрального банка РФ в качестве залога для помощи в финансировании восстановления страны. Отмечается:

союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для финансовой помощи в ее восстановлении;

замороженные российские активы будут использованы в таком случае как залог для погашения долга.

"Обсуждения сейчас проходят на техническом уровне. То есть политическое решение еще не принято", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сторонники плана считают, что Россия в любом случае будет обязана заплатить Украине за причиненный ущерб. А если она откажется это делать, "могут быть предъявлены претензии на замороженные активы РФ".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил, что Евросоюз имеет право объявить доходы от активов страны-агрессора РФ "не принадлежащими России". Это значит, что ЕС может конфисковать такую прибыль в одностороннем порядке.

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