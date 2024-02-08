"Большая семерка" готовит удар по теневому флоту России для перевозки нефти
Страны "Большой семрки" (G7) намерены усилить нефтяные санкции против России. Для этого они хотят ограничить использование Россией ее "теневого флота" для транспортировки нефти.
Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: дело в том, что с помощью теневых трейдеров и судоходных компаний Россия собрала сотни танкеров для транспортировки своей нефти в обход ранее установленного ценового потолка на ее ресурс (60 долларов за баррель).
"Это позволило Москве транспортировать свою нефть без использования западных услуг – страховых, финансовых. А также кораблей", – говорится в сообщении.
В связи с этим, отмечается, G7 хочет усилить контроль за соблюдение ценового потолка. При чем, уже во втором квартале 2024 года (апрель-июнь). Кроме того, там намерены наказывать тех, кто "вовлечены в нечестные практики" России.
"Мы усложняем для России использование ее теневого флота. Что вынудит ее использовать для перевозок нефти флот G7, в рамках работы которого поставщики услуг придерживаются потолка цен", – рассказала представительница Управления по вопросам имплементации финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску.
Придуман способ финансировать Украину за счет России
В то же время, по данным Bloomberg, Европейский Союз и страны G7 ("Большой семерки") ищут способы применения замороженных активов России для финансирования Украины. В частности, они обсуждают план использования более 250 млрд долларов из заблокированных активов Центрального банка РФ в качестве залога для помощи в финансировании восстановления страны. Отмечается:
- союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для финансовой помощи в ее восстановлении;
- замороженные российские активы будут использованы в таком случае как залог для погашения долга.
"Обсуждения сейчас проходят на техническом уровне. То есть политическое решение еще не принято", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: сторонники плана считают, что Россия в любом случае будет обязана заплатить Украине за причиненный ущерб. А если она откажется это делать, "могут быть предъявлены претензии на замороженные активы РФ".
Как сообщал OBOZ.UA, в очередной же, 13-й, пакет санкций Евросоюза против России не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных российских компаний. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, ЕС введет ограничительные меры, в частности, в отношении компаний из разных стран, которые помогают РФ обходить уже действующие запреты.
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