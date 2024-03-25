В ближайшие дни в Украине ожидается существенное изменение курса доллара: сколько валюта будет стоить в обменниках

На текущей неделе банковский сектор Украины ожидает существенного изменения курса наличного доллара. При этом, неоднородного: удешевления в покупке, но подорожания в продаже. По прогнозу, в период с 25 по 31 марта стоимость американской валюты будет находится в рамках 38,5-40 грн. Вечером же 25 марта обменники выставили курс на среднем уровне 38,85/39,37 грн (покупка/продажа). Банки – 38,85/39,31 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

разница между курсами купли и продажи ожидается на уровне от 80 коп. до 1 грн;

ежедневные курсовые изменения прогнозируются на уровне до 30 коп. в банках и до 50 коп. в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на наличном рынке пока не предвидится каких-либо потрясений. А потому последняя неделя марта, "несмотря на почти ежедневные курсовые изменения", будет:

достаточно спокойной;

"ожидаемо уравновешенной".

"Последняя неделя марта, несмотря на почти ежедневные курсовые изменения, будет достаточно "спокойной" и ожидаемо "уравновешенной". В то же время создается основа для воплощения стратегии НБУ на дальнейшую либерализацию рынка", – сказал банкир.

Официальный курс доллара резко вырос

В то же время, Нацбанк обновил официальный курс доллара, установив таким образом исторический рекорд. На 26 марта тот рассчитан на уровне 39,23 грн, что сразу на 32 коп. превышает текущий курс, а также на 10 коп. предыдущий рекорд.

Впрочем, не стоит забывать, что рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины. В частности, это происходило ежедневно в период с 18 по 21 марта, когда он и достиг отметки в 39,14 грн.

В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Вместе с тем, со 100%-ой уверенностью предугадать, как наличный рынок отреагирует на исторический рост официального курса, нельзя. Однако можно предположить, что 26 марта курс наличного доллара вырастет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ограничения на количество покупаемой иностранной валюты, в т. ч. долларов, в Украине больше не действуют. Это позволяет людям покупать столько валюты, сколько им нужно, причем как в банках, так и в обменниках.

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