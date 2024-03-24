Украинцам рассказали, сколько долларов можно купить в обменниках: какие правила НБУ

Ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов – в Украине больше не действуют. Что позволяет людям покупать столько валюты, сколько им нужно – причем как в банках, так и в обменниках.

Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года. До этого же в стране действовали ограничения – и купить можно было лишь определенное количество валюты. Как напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих:

остатка наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объема превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом же регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами. А кроме того:

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Доллар в Украине подорожает

Тем временем, банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара уже на следующей неделе. При этом, неоднородного: удешевления в покупке, но подорожания в продаже. По прогнозу, в период с 25 по 31 марта стоимость американской валюты будет находится в рамках 38,5-40 грн.

Вечером же 23 марта банки выставляли ее средний курс на уровне 38,8/39,25 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,84/39,38 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продажи ожидается на уровне от 80 коп. до 1 грн. При этом ежедневные курсовые изменения прогнозируются на уровне до 30 коп. в банках. И до 50 коп. в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на наличном рынке пока не предвидится каких-либо потрясений. А потому последняя неделя марта, "несмотря на почти ежедневные курсовые изменения", будет:

достаточно спокойной;

"ожидаемо уравновешенной".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, доллары на которых есть загрязнения, надрывы и порезы примут с уплатой комиссии. Такие банкноты принимают отдельные банки, оказывающие услугу инкассо.

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