Официальный курс доллара резко вырос: достиг исторического уровня

Нацбанк обновил официальный курс доллара – установив таким образом исторический рекорд. На 26 марта тот рассчитан на уровне 39,23 грн, что сразу на 32 коп. превышает текущий курс. А также на 10 коп. предыдущий рекорд. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка все еще не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом НБУ. Впрочем, не стоит забывать, что рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины. В частности, это происходило ежедневно в период с 18 по 21 марта, когда он и достиг отметки в 39,14 грн.

В то же время, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет с наличным курсом

Вместе с тем, со 100-% уверенностью предугадать, как наличный рынок отреагирует на исторический рост официального курса, нельзя. Однако можно предположить, что 26 марта курс наличного доллара вырастет.

Так, к примеру, произошло 19 марта – после того, как официальный курс дорос до рекордных на тот момент 38,97 грн. Утром обменники выставили наличный курс на среднем уровне в 38,82/39,2 грн (покупка/продажа), что было на 14 коп. выше в покупке и сразу на 23 коп. в продаже, чем днем ранее.

Банки же определили стоимость наличного доллара в средние 38,7/39,21 грн (покупка/продажа). Что на 20 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и на 21 коп. – в продаже.

Пока же – днем 25 марта – обменники выставили курс на среднем уровне 38,85/39,37 грн (покупка/продажа). Банки – 38,85/39,31 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ограничения на количество покупаемой иностранной валюты, в т. ч. долларов, в Украине больше не действуют. Это позволяет людям покупать столько валюты, сколько им нужно, причем как в банках, так и в обменниках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!