Украинскую армию будут финансировать за счет России: в ЕС одобрили конфискацию доходов от активов РФ

Совет ЕС одобрил конфискацию доходов от активов России в пользу Украины. Предполагается, что это позволит стране только в 2024 году получить 2,5-3 млрд евро, 90% которых пойдут на нужды армии.

Об этом сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС. Там отметили остальные 10% будут использованы для восстановления Укриаины.

"Совет ЕС утвердил соглашение об использовании доходов от иммобилизованных активов Центробанка РФ в пользу Украины. Ожидается, что годовой доход составит от 2,5 до 3 млрд евро", – говорится в сообщении.

Германия согласилась использовать замороженные активы России в пользу Украины

В то же время, власти Германии решили поддержать план США по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины – в частности, для предоставления кредита в 50 млрд долларов. Это может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к предоставлению нового существенного пакета помощи подвергшейся полномасштабному нападению стране.

Как сообщили в Bloomberg, ожидается, что G7 ("Большая семерка") обсудит вопрос уже на текущей неделе. Однако принятие решения не произойдет ранее середины июня.

"Немецкие официальные лица готовы поддержать план США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных российских активов для помощи Украине. ... На карту поставлено, сможет ли украинское правительство оставаться финансово жизнеспособным до 2025 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: таким образом сторонники Украины стремятся обеспечить ее среднесрочное финансирование. А также "послать сигнал Москве о том, что поддержка Киева среди союзников по G7 не ослабевает".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер пояснила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Оно потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!