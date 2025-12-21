Украинцам продлили масштабные отключения света: "Укрэнерго" объявило о графиках на 22 декабря
В Украине 22 декабря в большинстве регионов будут действовать почасовые отключения света и ограничения мощности для промышленности из-за повреждения энергообъектов. Украинцев просят следить за графиками облэнерго и экономно потреблять электроэнергию.
Об этом сообщили в"Укрэнерго". "Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
Почасовые отключения коснутся бытовых потребителей в большинстве областей Украины. В то же время для предприятий будут действовать отдельные графики ограничения мощности, что должно уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы.
Украинцев призывают обязательно проверять графики отключений по своему адресу – они публикуются на официальных сайтах и страницах облэнерго в каждом регионе. Важно учитывать, что время и продолжительность отключений могут меняться в течение дня в зависимости от уровня потребления и состояния энергосетей.
Отдельно в "Укрэнерго" напоминают, что когда электроэнергия появляется по графику, следует использовать ее максимально экономно. Отмечается, что это поможет уменьшить нагрузку на систему и сократить продолжительность ограничений для всех потребителей.
Где смотреть графики отключений на завтра
В то же время, отметили энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому украинцам стоит следить за актуальными обновлениями в своем регионе:
Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света, ведь в таком случае потребление резко возрастет и его нечем будет перекрыть. Поэтому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
