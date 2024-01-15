'Решение будет коллективным и не столь быстрым': Прицкер объяснила, как будет происходить конфискация активов РФ

Процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Он потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

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Как сообщил Укринформ, такое заявление сделала спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Она выступила на конференции, организованной Украинским домом в Давосе в рамках первого дня работы Всемирного экономического форума.

"Я думаю, если решение будет принято, это будет коллективное решение", – сказала представительница США.

По словам Прицкер, вопрос конфискации активов будут решать все заморозившие российские средства страны. И это также требует юридической основы.

"Но, по-моему, считать, что это станет панацеей или произойдет очень быстро, неправильно", – отметила чиновница.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект об аресте части из 300 млрд долларов замороженных российских активов. Впоследствии эти средства планируется использовать для восстановления Украины.

Замороженные в Европе российские деньги тоже начинают понемногу использовать во благо Украины. Правда, пока речь идет о небольших суммах. Чтобы практика стала полноценной, ЕС придется изменить законодательство и разработать новые юридические механизмы, чему вовсю пытается помешать российская пропаганда на Западе.

В то же время, эксперты предлагают Украине использовать необычный финансовый инструмент в качестве альтернативы конфискации 300 млрд долларов российского центробанка, которые заблокированы в западных странах. Речь идет о выпуске т.н. репарационных облигаций. Хотя этот вариант явно проигрывает получению прямого финансирования от США, ЕС и других союзников, а также непосредственной конфискации российских денег, он может помочь Украине справиться с финансированием расходов во время войны.

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