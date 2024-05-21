Решающий шаг. Германия согласилась использовать замороженные активы России в пользу Украины – Bloomberg

Власти Германии решили поддержать план США по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины – в частности, для предоставления кредита в 50 млрд долларов. Это может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к предоставлению нового существенного пакета помощи подвергшейся полномасштабному нападению стране.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: ожидается, что G7 ("Большая семерка") обсудит вопрос уже на текущей неделе, однако принятие решения не произойдет ранее середины июня.

"Немецкие официальные лица готовы поддержать план США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных российских активов для помощи Украине. ... На карту поставлено, сможет ли украинское правительство оставаться финансово жизнеспособным до 2025 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: таким образом сторонники Украины стремятся обеспечить ее среднесрочное финансирование. А также "послать сигнал Москве о том, что поддержка Киева среди союзников по G7 не ослабевает".

Что предшествовало

До этого в течение нескольких месяцев США пытались использовать замороженные активы РФ для помощи Украине. Предложения варьировались:

от полной конфискации и передачи денег Украине;

до их хранения для выпуска облигаций или использования для обеспечения той или иной формы кредита.

Тем не менее, в ряде стран они были встречены со скептицизмом. В частности, Германии и Франции, которые выразили обеспокоенность по поводу:

их законности;

влияния таких шагов на финансовую стабильность и привлекательность евро.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер пояснила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Оно потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу добиться направления замороженных на Западе российских активов в Украину. Для этого создается отдельная подгруппа, которая будет работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!