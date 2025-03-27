"Соглашение постоянно меняется": Зеленский отреагировал на новое предложение США относительно полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются. Дело, по его словам, в том, что США предложили сразу полный документ, что предполагает его детальное изучение. Раскрывать же какие-либо детали соглашения, подчеркнул президент, сейчас сложно – ведь оно постоянно меняется.

Видео дня

Об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита "Коалиции желающих" в Париже. Отметив: в настоящее время его поездка в Вашингтон не планируется.

"Мы имеем очень много этих договоров о полезных ископаемых. Но постоянно меняются условия. Сначала мы договорились, что будет рамочное, а потом полное соглашение – а Америка сейчас меняет правила и предлагает сразу полное соглашение. А это требует детального изучения, потому что это серьезное, ратифицируемое в парламенте, соглашение.", – сказал Президент.

ДОПОЛНЯЕТСЯ